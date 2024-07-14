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Урожай в Ростове

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2024
Из Европы в Ростовскую область завезли вредителя, уничтожающего урожай абрикосов
Ученые впервые обнаружили нового вредителя в европейской части России, в том числе в Ростовской области, пишет ТАСС со ссылкой на Минобрнауки РФ.
14 июля 2024, 08:12
Фермер предсказал резкое падение цен на клубнику в Ростове
21 мая 2024, 16:17
2023
Время собирать урожай у ростовчан: особенности региона
11 июля 2023, 10:22
«Сувенир от Лукашенко» нашли на ростовских клумбах после мятежа «Вагнера»
В Ростове-на-Дону, по информации Telegram-каналов, на клумбах вместо цветов вырос картофель, что вызвало бурные обсуждения в соцсетях.
29 июня 2023, 09:32
Агроном Жарунов объяснил причину неурожая вишни в Ростовской области в 2023 году
Июньские дожди сорвали деревьям процесс опыления, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский агроном Михаил Жарунов.
16 июня 2023, 11:57
Непогода может привести к неурожаю вишни, черешни, сливы в Ростовской области
В Ростовской области холодная погода во время майских праздников может отрицательно сказаться на будущем урожае, сообщают агрономы.
12 мая 2023, 07:11

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