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Усиление безопасности

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2024
Силовики массово проверяют школы в Ростовской области
Проверки безопасности образовательных учреждений проходят в Ростовской области, сообщается на сайте облправительства.
30 марта 2024, 05:27
В Ростове усилили меры безопасности после теракта в «Крокусе»
23 марта 2024, 09:31
2023
В Ростове стали известны места купаний на праздник Крещения Господня в 2023 году
В Ростове стали доступны списки купелей и иорданей на праздник Крещения Господня, карту подготовила редакция RostovGazeta.
15 января 2023, 10:53
В Ростовской области посты ДПС на трассах усилили вооруженными бойцами ОМОН
В Ростовской области автомобилисты заметили, что посты ДПС усилили с помощью вооруженных сотрудников ОМОН, об этом сообщили очевидцы.
3 января 2023, 09:33

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