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Усиление ветра

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2024
Мощный ливень и штормовой ветер обрушатся на Ростовскую область
В ближайшие дни ожидается сильный дождь в Ростовской области. О прогнозе погоды 13 октября сообщили специалисты Северо-Кавказского УГМС.
11 октября, 06:23
Сильный ветер накроет Ростовскую область на выходных
В ближайшие выходные, 28 и 29 сентября, в Ростовской области прогнозируют усиление ветра. Актуальная информация об этом размещена на сайте Gismeteo.
27 сентября, 07:41
На Ростовскую область надвигаются ливни и град
Ростовскую область накроют мощные дожди, град и ветер до 22 метров в секунду. Сотрудники МЧС сделали штормовое предупреждение, сообщает региональное ведомство в телеграм-канале.
26 июня, 12:58
Левобережье в Ростове-на-Дону ушло под воду: фоторепортаж
16 апреля, 10:54
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за ураганного ветра
7 января, 10:38
2023
В Ростовской области ветер усилится до 17 метров в секунду
В Ростовской области прогнозируют усиление ветра и заморозки, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.
29 ноября 2023, 08:01
В Ростовской области дождь размыл участок трассы
23 июля 2023, 20:47
Власти рассказали, какие угрозы ждут ростовчан из-за непогоды
В Ростове-на-Дону действует штормовое предупреждение из-за неблагоприятной погоды, сообщили в городской администрации.
11 июля 2023, 14:05

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