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УСКР

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Июнь
Житель Ростовской области застрелил из ружья мать с дочерью
В Ростовской области местный житель застрелил из ружья двух женщин, сообщили в региональном УСКР.
13 июня, 10:08
Май
Школьница похитила сверстницу и спрятала в сарае в Батайске
В Ростовской области девушку-подростка заподозрили в похищении своей несовершеннолетней подруги, сообщили в региональном УСКР.
24 мая, 12:02
Стали известны подробности взрыва дома в Каменске-Шахтинском 13 мая
В Ростовской области началась проверка из-за ранения двух человек во время взрыва, сообщили в региональном УСКР.
13 мая, 12:10
Март
Наложили 30 швов: стая собак напала на 9-летнюю девочку в Ростове-на-Дону
12 марта, 09:18
Февраль
Годовалый мальчик умер в Ростовской области, выпив средство для прочистки труб
16 февраля, 10:04
Январь
СК ищет очевидцев нападения мигранта на ребенка в Ростовской области
6 января, 14:48
Декабрь 2023
Быстрыкину доложат о «Мистере Вселенная», обвиненном в изнасиловании ростовчанки
Глава СКР Александр Бастрыкин взял под контроль ситуацию ростовчанки, заявившую, что ее изнасиловали, сообщили в региональном УСКР.
27 декабря 2023, 07:07
Дело об избиении офицера Росгвардии в Ростове передали в Следком
26 декабря 2023, 05:41
В Ростовской области осудили разбогатевшего на 4 миллиона рублей адвоката
21 декабря 2023, 12:41
Главный следователь РФ вмешался в дело о гибели младенца в Ростовской области
В Ростовской области возбудили уголовное дело после смерти новорожденной девочки, сообщили в региональном УСКР.
19 декабря 2023, 08:31
Ноябрь 2023
Уголовное дело завели после гибели четырех детей в Ростовской области
24 ноября 2023, 04:56
Ростовчанка попала в больницу после того, как провалилась в открытый люк
3 ноября 2023, 08:11
Бастрыкин заинтересовался побоищем с участием 30 человек в Волгодонске
3 ноября 2023, 04:54
Сиротам в Ростовской области дали квартиры в доме без фундамента
1 ноября 2023, 11:57
Октябрь 2023
Следком заявил об избиении школьников детьми мигрантов в Ростове
В Ростовской области идет проверка после распространенной информации об избиении детей в школе, сообщили в региональном УСКР.
27 октября 2023, 09:59
В Ростовской области каждый год исчезают 200 человек
В Ростовской области каждый год приходится разыскивать около 200 пропавших человек, сообщил представитель регионального УСКР Сергей Потемкин.
20 октября 2023, 09:13
«Ударила ножом»: ростовчанку будут судить за жестокое убийство супруга
17 октября 2023, 10:24
Житель Ростовской области пытался убить знакомого гаечным ключом
В Ростовской области на скамье подсудимых оказался мужчина, который напал на знакомого с гаечным ключом, сообщили в региональном УСКР.
13 октября 2023, 11:51
Чиновник в Ростове отделался условным сроком за гибель учительницы в ливневке
5 октября 2023, 12:54
Сентябрь 2023
Жителя в Ростовской области осудили за нападение на девушек и изнасилования
26 сентября 2023, 13:03

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