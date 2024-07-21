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Утонувший ребенок

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Июль
Подросток утонул в Ростове, отправившись купаться с матерью
Подросток утонул в реке Дон в Ростове, сообщили в городском управлении ГО и ЧС.
21 июля, 07:44
Июль 2023
В Ростовской области утонул в бассейне оставленный без присмотра двухлетний мальчик
В Ростовской области возбудили уголовное дело из-за гибели маленького мальчика, утонувшего в бассейне без надзора взрослых, об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ региона.
31 июля 2023, 16:33
Нарушения выявили в семи бассейнах после гибели ребенка в аквапарке в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону провели проверки комплексов с открытыми бассейнами и выявили ряд нарушений, сообщили в городской администрации.
28 июля 2023, 06:35
Ростовчане заявили об утонувшем ребенке в аквапарке 26 июля
В Ростове-на-Дону во вторник, 26 июля, в аквапарке утонул четырехлетний ребенок, сообщили очевидцы в соцсетях.
26 июля 2023, 17:20

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