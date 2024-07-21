Утонувший ребенок

В Ростовской области утонул в бассейне оставленный без присмотра двухлетний мальчик

В Ростовской области возбудили уголовное дело из-за гибели маленького мальчика, утонувшего в бассейне без надзора взрослых, об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ региона.