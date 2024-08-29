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Утопление

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2024
В Ростовской области в водоемах погибли 50 человек
29 августа, 06:42
Труп мужчины достали из реки Кизитеринка в Ростове-на-Дону
Спасатели обнаружили труп мужчины в водоёме в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
16 августа, 09:02
В Ростовской области в водоемах погибли больше 40 человек
9 августа, 17:55
Москвичи массово скупают жилье в Ростове, а из местных водоемов достают утопленников
24 июля, 15:00
Тело мужчины достали из реки в Ростовской области
24 июля, 05:31
В Ростовской области из пруда достали труп мужчины
В Ростовской области вода вновь унесла жизнь человека. Спасатели вытащили из пруда труп мужчины, сообщает региональное МЧС.
23 июля, 13:44
На водоемах в Ростовской области утонули 30 человек в 2024 году
В Ростовской области с начала года в водоемах утонули 30 граждан, сообщили в региональном УМЧС.
10 июня, 10:43
В Ростовской области мужчина утонул во время мини-вечеринки на берегу Калитвы
В Миллеровском районе Ростовской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил искупаться к реке Калитва. Почти сразу друзья потеряли его из вида. Тело мужчины вытащили спасатели, сообщает областной МЧС.
27 мая, 09:49
Труп мужчины со съеденными руками обнаружили в лесополосе в Ростовской области
В Ростовской области нашли труп с обглоданными дикими животными руками, об этом сообщили донские СМИ.
20 марта, 09:18
В Ростовской области утонули пять человек в 2024 году
20 января, 05:20
«Чем он думал?»: водитель катался по заледеневшему Дону и утопил машину
В Ростовской области водитель утопил легковой автомобиль, решив прокатиться по обледеневшей поверхности реки, сообщили очевидцы в соцсетях.
18 января, 09:05
Многодетный отец из Ростовской области утонул в реке в ночь перед Рождеством
13 января, 16:26
Стали известны подробности трагической гибели детей в Ростовской области 9 января
В Неклиновском районе Ростовской области начали доследственную проверку из-за гибели маленьких брата с сестрой после погружения под лед, об этом сообщили в пресс-службе УСК РФ по региону.
10 января, 07:26
2023
Водитель «Газели» погиб в аварии с фурой в Ростовской области
10 ноября 2023, 06:37
В Ростовской области в пожарах погибли двое дончан с 16 октября
В Ростовской области за минувшую неделю произошло 127 пожаров, статистикой чрезвычайных происшествий поделились в пресс-службе ГУ МЧС региона.
23 октября 2023, 06:21
В Ростове-на-Дону резко похолодает до 10 градусов
6 октября 2023, 06:00
Пытавшийся уплыть от спасателей мужчина утонул в Ростовской области
В Ростовской области пьяный мужчина решил искупаться, но не рассчитал свои силы и утонул, сообщает управление по делам ГО и ЧС.
24 августа 2023, 10:28
В МЧС рассказали, у кого есть риск утонуть в Ростовской области
14 августа 2023, 10:24
Появилось видео с моментом гибели упавшего с катамарана парня в Ростове-на-Дону
В Интернете разместили видео, на котором показали место гибели человека на Соленом озере в Ростове-на-Дону, ролик появился в Сети.
24 июля 2023, 12:21

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