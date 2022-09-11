rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Вакцинация от коронавируса в Ростове

Мы рассказываем о том, как проходит вакцинальная кампания против коронавирусной инфекции в Ростовской области и в России и мерах, противодействующих распространению COVID-19. Здесь можно ознакомиться с любой интересующей информацией о прививках: как подготовиться к вакцинации от коронавируса, какие документы надо подписывать перед прививкой, кому можно прививаться, какие вакцины доступны жителям Ростовской области, кому положена обязательная вакцинация, и что будет если отказаться от прививки.

По ссылкам ниже можно узнать адреса, где прививают от коронавируса, и с какими проблемами в системе здравоохранения сталкиваются дончане.

Выбрать дату
Сентябрь
В Ростовской области смертность от коронавируса в июле сократилась в 31 раз
11 сентября, 17:00
Август
В супермаркетах в Ростове ввели масочный режим
29 августа, 09:15
В ВОЗ рекомендовали вернуть масочный режим и вакцинацию
20 августа, 16:34
Минздрав Ростовской области предупредил о закрытии больниц ради ковидных госпиталей
2 августа, 14:13
Глава Минздрава Юрий Кобзев посоветовал ростовским антиваксерам заглянуть на кладбище
2 августа, 12:27
Кобзев связывает рост COVID-19 в Ростовской области с низкой ревакцинацией
2 августа, 10:11
Июль
В Ростовскую область возвращается коронавирус и холодная погода
31 июля, 21:04
«Отпуск брал вирус»: ростовчане не удивились росту заболеваемости COVID-19
30 июля, 09:38
В Ростове-на-Дону суточное число заразившихся COVID-19 выросло почти в три раза
29 июля, 18:06
Февраль
Жители Ростова могут оформлять больничный по телефону и онлайн с 7 февраля
6 февраля, 18:37
В Ростовской области подтвердили 11 смертей от коронавируса 2 февраля
3 февраля, 12:14
Январь
Голубев заявил, что в Ростовской области омикрон вот-вот захватит города и села
24 января, 13:37
Школы в Ростовской области могут перевести на дистанционное обучение
24 января, 10:51
Ростовский врач рассказал о симптомах заражения штаммом COVID-19 омикрон
19 января, 09:13
Власти Ростовской области боятся ухудшения эпидситуации из-за низкой ревакцинации
18 января, 15:59
На вокзалах в Ростовской области оштрафовали больше 630 безмасочников в 2021 году
12 января, 16:07
В Ростовской области 80% жителей не соблюдали масочный режим в транспорте в январе
11 января, 15:52
Ростовская область стала лидером в ЮФО по числу смертей от коронавируса в ноябре
4 января, 17:07
Еще 29 жителей Ростовской области пополнили список жертв коронавируса на 4 января
4 января, 16:14
От коронавируса в Ростовской области вылечились 524 человека на 4 января
4 января, 13:31