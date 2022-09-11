Вакцинация от коронавируса в Ростове

Мы рассказываем о том, как проходит вакцинальная кампания против коронавирусной инфекции в Ростовской области и в России и мерах, противодействующих распространению COVID-19. Здесь можно ознакомиться с любой интересующей информацией о прививках: как подготовиться к вакцинации от коронавируса, какие документы надо подписывать перед прививкой, кому можно прививаться, какие вакцины доступны жителям Ростовской области, кому положена обязательная вакцинация, и что будет если отказаться от прививки.