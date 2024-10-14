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Вакуленко Василий Михайлович

Вакуленко Василий Михайлович

Вид деятельности: Культура

Дата/Место рождения: 20 апреля 1980, Ростов-на-Дону

Семейное положение: Женат

Социальные сети

Резюме

Представитель российской рэп-культуры, певец, актер, музыкант, теле- и радиоведущий, продюсер и режиссер. Его публичная полемика с исполнителем Децлом в ходе судебного процесса в Ростове-на-Дону привлекла к нему повышенное внимание СМИ.

Биография

1997 - 1998

Участие в работе к рэп-коллектива «Каста»

2002 - По настоящее время

Участие в различных творческих проектах

Медиапортрет

Медиапортрет

Музыкант Василий Вакуленко, известный всем как Баста, в субботу вновь получил престижную награду за свое творчество.

Песня известного уроженца Ростова-на-Дону Вакуленко Василий Михайлович, выступающего под псевдонимом Баста, стала главным саундтреком в новом сериале на канале ТНТ, об этом рэпер сообщил в своем Instagram.

Отсуженные у ростовского рэпера Басты (Василий Вакуленко) денежные средства в размере 50 тысяч рублей за оскорбление в социальных сетях Децл (Кирилл Толмацкий) передал в детский дом, сообщил RostovGazeta юрист Толмацкого. В декабре прошлого года Октябрьский районный суд Ростова обязал Басту выплатить Децлу 50 тысяч рублей, вместо заявленного в исковых требованиях 1 миллиона. В своем Twitter Василий Вакуленко (Баста) назвал Толмацкого "лохматым чмом", а в общении с фанатами отметил, что продолжает считать его таковым и после решения суда. Адвокат Толмацкого тогда отметил, что важна не сумма, а сам прецедент.

Уроженец Ростова-на-Дону рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, записал основные фразы "Яндекс.Навигатора" для родного города, говорится в пресс-релизе компании "Яндекс".

Ростовскому рэперу Василию Михайловичу Вакуленко (Басте) запретили давать концерты в Одессе, следует из сообщения экс-лидера "Правого сектора", запрещенного в РФ, Сергея Стерненко в своем аккаунте в Facebook.

Музыкант из Ростова-на-Дону Василий Вакуленко, известный как Баста, стал послом фонда "Выход", который занимается содействием решению проблем аутизма в России.

Уроженец Ростова-на-Дону Василий Вакуленко, более известный как рэпер Баста, поделился с подписчиками в соцсетях снимком с дебоширом, который ударил журналиста Никиту Развозжаева в прямом эфире НТВ в День ВДВ, фото появилось в Instagram.

Видео

Материалы СМИ

Ростовчанин Баста получил "Золотой граммофон" за свою песню

Рэпер из Ростова-на-Дону Василий Вакуленко, который известен как Баста, стал обладателем "Золотого граммофона", сообщается в Instagram артиста.

Баста не смог опротестовать решение суда о выплате 350 тыс рублей Децлу

Ростовский районный суд признал несостоятельными доводы апелляционной жалобы Василия Вакуленко, известного как Баста, сообщается на сайте учреждения.

Баста вместе с Киркоровым стал рекордсменом по статуэткам российской Grammy

Ростовчанин Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, получил две статуэтки Российской национальной музыкальной премии, которую сравнивают с Grammy, об этом рэпер сообщил на своей странице в Instagram.

Ростовский рэпер Баста признался в любви к творчеству Децла

Рэпер из Ростова-на-Дону Василий Вакуленко, который известен как Баста, в одном из клубов включил трек исполнителя Децла, с которым он в последнее время постоянно конфликтует и судится, видео с мероприятия разместил в Instagram сам Вакуленко.

В образе Богдана Титомира появился Баста в своем новом клипе

Василий Вакуленко, известный как Баста, выступил в роли Богдана Титомира в своем новом клипе на песню "Мои разбитые мечты", сообщил певец в своем Instagram.

Ростовчанин Баста займет одно из кресел наставников на детском "Голосе"

Уроженец Ростова-на-Дону Василий Вакуленко, известный как Баста, займет кресло жюри в шоу "Голос. Дети", об этом рэпер сообщил в своем Instagram.

Ростовский рэпер Баста заявил, что уходит со сцены

Рэпер из Ростова-на-Дону Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, заявил, что уходит со сцены, сообщается на странице артиста в Instagram.

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