Вакуленко Василий Михайлович

Отсуженные у ростовского рэпера Басты (Василий Вакуленко) денежные средства в размере 50 тысяч рублей за оскорбление в социальных сетях Децл (Кирилл Толмацкий) передал в детский дом, сообщил RostovGazeta юрист Толмацкого. В декабре прошлого года Октябрьский районный суд Ростова обязал Басту выплатить Децлу 50 тысяч рублей, вместо заявленного в исковых требованиях 1 миллиона. В своем Twitter Василий Вакуленко (Баста) назвал Толмацкого "лохматым чмом", а в общении с фанатами отметил, что продолжает считать его таковым и после решения суда. Адвокат Толмацкого тогда отметил, что важна не сумма, а сам прецедент.