Вакуленко Василий Михайлович

Вид деятельности: Культура
Дата/Место рождения: 20 апреля 1980, Ростов-на-Дону
Семейное положение: Женат
Представитель российской рэп-культуры, певец, актер, музыкант, теле- и радиоведущий, продюсер и режиссер. Его публичная полемика с исполнителем Децлом в ходе судебного процесса в Ростове-на-Дону привлекла к нему повышенное внимание СМИ.
Участие в работе к рэп-коллектива «Каста»
Участие в различных творческих проектах
Отсуженные у ростовского рэпера Басты (Василий Вакуленко) денежные средства в размере 50 тысяч рублей за оскорбление в социальных сетях Децл (Кирилл Толмацкий) передал в детский дом, сообщил RostovGazeta юрист Толмацкого. В декабре прошлого года Октябрьский районный суд Ростова обязал Басту выплатить Децлу 50 тысяч рублей, вместо заявленного в исковых требованиях 1 миллиона. В своем Twitter Василий Вакуленко (Баста) назвал Толмацкого "лохматым чмом", а в общении с фанатами отметил, что продолжает считать его таковым и после решения суда. Адвокат Толмацкого тогда отметил, что важна не сумма, а сам прецедент.
Уроженец Ростова-на-Дону рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, записал основные фразы "Яндекс.Навигатора" для родного города, говорится в пресс-релизе компании "Яндекс".
Уроженец Ростова-на-Дону Василий Вакуленко, более известный как рэпер Баста, поделился с подписчиками в соцсетях снимком с дебоширом, который ударил журналиста Никиту Развозжаева в прямом эфире НТВ в День ВДВ, фото появилось в Instagram.
Рэпер из Ростова-на-Дону Василий Вакуленко, который известен как Баста, стал обладателем "Золотого граммофона", сообщается в Instagram артиста.
Ростовский районный суд признал несостоятельными доводы апелляционной жалобы Василия Вакуленко, известного как Баста, сообщается на сайте учреждения.
Ростовчанин Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, получил две статуэтки Российской национальной музыкальной премии, которую сравнивают с Grammy, об этом рэпер сообщил на своей странице в Instagram.
Рэпер из Ростова-на-Дону Василий Вакуленко, который известен как Баста, в одном из клубов включил трек исполнителя Децла, с которым он в последнее время постоянно конфликтует и судится, видео с мероприятия разместил в Instagram сам Вакуленко.
Василий Вакуленко, известный как Баста, выступил в роли Богдана Титомира в своем новом клипе на песню "Мои разбитые мечты", сообщил певец в своем Instagram.
Уроженец Ростова-на-Дону Василий Вакуленко, известный как Баста, займет кресло жюри в шоу "Голос. Дети", об этом рэпер сообщил в своем Instagram.
Рэпер из Ростова-на-Дону Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, заявил, что уходит со сцены, сообщается на странице артиста в Instagram.