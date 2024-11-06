«Денег не давали»: Карпин рассказал, как повлияет смена губернатора на ФК «Ростов»

Тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин рассказал о влиянии смены губернатора на футбольный клуб. Своим мнением наставник «желто-синих» поделился в ходе пресс-конференции после первой победы команды за два месяца.