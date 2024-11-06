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Валерий Карпин

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Ноябрь
Жителям Ростовской области не хватает зарплаты, а футбол не умирает с уходом Голубева
6 ноября, 16:02
Валерий Карпин ответил на вопрос об отставке после победы над «Спартаком»
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин прокомментировал информацию о возможной отставке. На вопросы СМИ наставник донского клуба ответил после долгожданной победы над «Спартаком» 5 ноября.
6 ноября, 05:26
«Денег не давали»: Карпин рассказал, как повлияет смена губернатора на ФК «Ростов»
Тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин рассказал о влиянии смены губернатора на футбольный клуб. Своим мнением наставник «желто-синих» поделился в ходе пресс-конференции после первой победы команды за два месяца.
6 ноября, 05:00
Октябрь
Спортивный директор ФК «Ростов» ответил на слухи об отставке Валерия Карпина
29 октября, 14:13
Футбольный клуб «Ростов» оштрафовали после матча с «Пари НН»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) обязал ФК «Ростов» выплатить штраф после матча с «Пари Нижний Новгород», сообщается на сайте комитета.
28 октября, 12:53
После шестого поражения «Ростова» Карпин признался, что хочет уйти в отставку
27 октября, 05:56
Валерий Карпин разрешил футболистам «Ростова» пить пиво и вино
Умеренное употребление алкоголя допустимо для спортсменов, рассказал главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин в интервью футболисту Фёдору Смолову.
23 октября, 06:44
«Уже 20 лет идём не туда»: тренер ФК «Ростов» Карпин обрисовал будущее футбола России
Тренер Валерий Карпин раскритиковал уровень российского футбола, свои суждения он высказал в интервью футболисту Фёдору Смолову.
22 октября, 15:50
«Почему вы лезете?»: тренер «Ростова» Карпин разнёс футбольных комментаторов
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин заявил, что не приемлет оценочные суждения футбольным комментаторов, речь о них зашла в его интервью футболисту Фёдору Смолову.
22 октября, 15:14
Карпин объяснил свое недовольное лицо после ничьей «Ростова» с «Пари НН»
19 октября, 15:38
Карпин назвал главную причину, почему «Ростов» не смог обыграть «Пари НН»
19 октября, 14:42
В футбольном клубе «Ростов» сообщили о заключительных матчах
17 октября, 15:22
Тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин оценил свою работу в сборной России
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что его работа в национальной сборной — ни о чем, информирует «Матч.ТВ».
13 октября, 13:48
Супруга тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина сравнила его с собакой
Жена главного тренера футбольного клуба «Ростов» Дарья Карпина сравнила мужа с собакой, забавное фото она опубликовала в своих социальных сетях.
10 октября, 15:42
Спортивный директор «Ростова» рассказал о ДТП, в которое попала команда
Спортивный директор ФК «Ростов» Алексей Рыскин раскрыл подробности ДТП, в которое на выезде из Москвы попал автобус с футболистами, пишет ТАСС.
6 октября, 08:55
«Нас наказали за ошибки»: Карпин объяснил поражение «Ростова» в матче с ФК «Спартак»
ФК «Ростов» потерпел поражение команде «Спартак» с разгромным счетом 3:0. Главный тренер клуба в интервью после матча объяснил, что произошло.
6 октября, 06:08
Автобус с футболистами ФК «Ростов» попал в ДТП на МКАД. Что сообщил Карпин?
Автобус с игроками ФК «Ростов» попал в ДТП после матча с «Спартаком» на МКАД, происшествие подтвердил главный тренер Валерий Карпин.
6 октября, 05:41
Сентябрь
«Было слишком медленно»: Карпин раскритиковал игру ФК «Ростов» с «Динамо Махачкала»
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин остался недоволен результатом игры с нулевым счетом против махачкалинского «Динамо», сообщают СМИ.
23 сентября, 05:47
Валерий Карпин устроил скандал с судьей после матча ФК «Ростов» и «Динамо»
22 сентября, 17:50
«Неправильно играли»: Карпин раскритиковал «Ростов» после победы над «Оренбургом»
Несмотря на победу «Ростова», главный футбольный тренер Валерий Карпин остался недоволен игрой с «Оренбургом». Что не понравилось наставнику «желто-синих», сообщил Матч ТВ.
18 сентября, 19:24

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