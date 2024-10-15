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Василенко Вячеслав Николаевич

Василенко Вячеслав Николаевич

Вид деятельности: Политика

Дата/Место рождения: 25 августа 1951, село Комсомолец Октябрьского района Ростовской области

Образование: Окончил Донской сельхозинститут

Партия: "Единая Россия"

Социальные сети

Резюме

Депутат Законодательного Собрания Ростовской области V-VI созывов

Биография

1981 - 1990

Работа на различных партийных постах в КПСС в РО

1990 - 1996

Руководитель Администрации Обливского района РО

1996 - 2000

Первый заместитель Министра сельского хозяйства, продовольствия и торговли Ростовской области

2000 - 2008

Заместитель Губернатора Ростовской области – Министром сельского хозяйства и продовольствия

2008 - 2010

Руководитель Донского зонального НИИ сельского хозяйства

2010 - 2011

Заместитель Губернатора Ростовской области по взаимодействию с административными органами – Руководителем аппарата Губернатора

2011 - 2016

Заместитель Губернатора - Министер сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области

2017 - 2018

Советник Губернатора Ростовской области

2018 - По настоящее время

Депутат Законодательного Собрания Ростовской области

Медиапортрет

Медиапортрет

Замгубернатора Ростовской области Василенко Вячеслав Николаевич в ноябре 2016 года ушел со своего поста по собственному желанию. В этой должности он проработал в течение шести лет. Кроме того, последние пять лет Вячеслав Василенко возглавлял минсельхоз области. В июле 2017 года политик стал советником губернатора Ростовской области, а в мае 2018 года Василенко Вячеслав Николаевич стал депутатом Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва.

Материалы СМИ

Назначен советник главы Ростовской области

Советником губернатора Ростовской области стал Вячеслав Василенко, эти сведения предоставило правительство региона.

Замглавы Ростовской области Василенко ушел со своего поста

Замгубернатора Ростовской области Вячеслав Василенко ушел со своего поста по собственному желанию, сообщает правительство региона.

Экс-замглавы Ростовской области сменит президента ФК "Ростов" в Заксобрании

Региональный политический совет "Единой России" по Ростовской области выдвинул Вячеслава Василенко, который ранее занимал пост заместителя губернатора, на должность депутата Законодательного собрания, сообщается на официальном сайте партии

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