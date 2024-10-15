Вид деятельности: Политика
Дата/Место рождения: 25 августа 1951, село Комсомолец Октябрьского района Ростовской области
Образование: Окончил Донской сельхозинститут
Партия: "Единая Россия"
Депутат Законодательного Собрания Ростовской области V-VI созывов
Работа на различных партийных постах в КПСС в РО
Руководитель Администрации Обливского района РО
Первый заместитель Министра сельского хозяйства, продовольствия и торговли Ростовской области
Заместитель Губернатора Ростовской области – Министром сельского хозяйства и продовольствия
Руководитель Донского зонального НИИ сельского хозяйства
Заместитель Губернатора Ростовской области по взаимодействию с административными органами – Руководителем аппарата Губернатора
Заместитель Губернатора - Министер сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области
Советник Губернатора Ростовской области
Депутат Законодательного Собрания Ростовской области
Замгубернатора Ростовской области Василенко Вячеслав Николаевич в ноябре 2016 года ушел со своего поста по собственному желанию. В этой должности он проработал в течение шести лет. Кроме того, последние пять лет Вячеслав Василенко возглавлял минсельхоз области. В июле 2017 года политик стал советником губернатора Ростовской области, а в мае 2018 года Василенко Вячеслав Николаевич стал депутатом Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва.
Советником губернатора Ростовской области стал Вячеслав Василенко, эти сведения предоставило правительство региона.
Замгубернатора Ростовской области Вячеслав Василенко ушел со своего поста по собственному желанию, сообщает правительство региона.
Региональный политический совет "Единой России" по Ростовской области выдвинул Вячеслава Василенко, который ранее занимал пост заместителя губернатора, на должность депутата Законодательного собрания, сообщается на официальном сайте партии