Замгубернатора Ростовской области Василенко Вячеслав Николаевич в ноябре 2016 года ушел со своего поста по собственному желанию. В этой должности он проработал в течение шести лет. Кроме того, последние пять лет Вячеслав Василенко возглавлял минсельхоз области. В июле 2017 года политик стал советником губернатора Ростовской области, а в мае 2018 года Василенко Вячеслав Николаевич стал депутатом Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва.