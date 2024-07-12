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Велопарад в Ростове

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2024
Центр Ростова перекроют из-за велопарада 14 июля
12 июля 2024, 08:10
Семь тысяч велосипедов проехали по Ростову: показываем, как прошел велопарад 26 мая
27 мая 2024, 08:29
Более 7000 ростовчан приняли участие в велопараде
В Ростове состоялся седьмой ежегодный велопарад. В заезде приняли участие более семи тысяч ростовчан, сообщает глава администрации города Алексей Логвиненко.
26 мая 2024, 09:46
2023
В Ростове из-за велопробега ограничат движение транспорта 16 июля
В связи с проведением велопробега в Ростове введут ограничения для проезда транспорта на нескольких улицах, сообщили в администрации города.
2 июля 2023, 07:10
Более 7 тысяч человек приняли участие в велопараде в Ростове
Велопарад состоялся в Ростове 21 мая, в нем приняли участие более семи тысяч горожан, сообщили в администрации города.
21 мая 2023, 16:49
Схему движения автобусов, троллейбусов и трамваев изменят в Ростове из-за велопарада
В Ростове 21 мая из-за велопарада поменяется схема движения автобусов, троллейбусов и трамваев, предупредили в администрации города.
19 мая 2023, 15:51
Движение машин запретят в центре Ростова из-за велопарада 21 мая
Центральные улицы Ростова перекроют из-за велопарада 21 мая, сообщается на сайте городской администрации.
14 мая 2023, 11:10
Велопарад в Ростове-на-Дону пройдет в шестой раз 21 мая
В Ростове-на-Дону 21 мая 2023 года состоится традиционный велопарад, говорится на сайте события.
5 мая 2023, 09:28

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