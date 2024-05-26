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Велоспорт

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2024
Более 7000 ростовчан приняли участие в велопараде
В Ростове состоялся седьмой ежегодный велопарад. В заезде приняли участие более семи тысяч ростовчан, сообщает глава администрации города Алексей Логвиненко.
26 мая, 09:46
2023
Трассу Ростов — Азов перекроют с утра 14 октября
В Ростовской области из-за спортивных соревнований ограничат движение на одной из трасс, сообщили в Минтранспорта региона.
13 октября 2023, 10:28
Велопарад в Ростове-на-Дону пройдет в шестой раз 21 мая
В Ростове-на-Дону 21 мая 2023 года состоится традиционный велопарад, говорится на сайте события.
5 мая 2023, 09:28
2022
Спортивный сезон в Суворовском закроется в октябре
30 сентября 2022, 10:17

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