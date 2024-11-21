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Ветер в Ростовской области

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2024
Штормовой ветер и метель обрушатся на Ростовскую область в ближайшие дни
Метели возможны на севере Ростовской области в конце ноября, сообщили в Гидрометцентре.
21 ноября, 16:34
Спасатели предупредили жителей Ростовской области о ливнях с ветром
Ливни и шквалистый ветер надвигаются на Ростовскую область, предупредили в управлении МЧС по региону.
22 августа, 15:01
Эколог Шевченко объяснил, чем грозит сгон воды в Таганрогском заливе
Нагонные и сгонные явления в Азовском море являются нормальным явлением, заявил «Новым известиям» эколог Дмитрий Шевченко.
29 мая, 09:54
Синоптики рассказали, когда стихнет ветер в Ростовской области
Ветер будет бушевать в Ростовской области ориентировочно до 28 мая, сообщили синоптики гидрометцентра.
25 мая, 14:35
Утренние заморозки прогнозируются в Ростовской области
Температура воздуха ночью и по утрам в регионе будет опускаться до минусовых значений, сообщили в МЧС.
6 мая, 11:44
Стало известно, когда стихнет ветер в Ростовской области
Успокоения ветра стоит ждать в Ростовской области не раньше следующей недели, следует из прогноза Гидрометцентра.
29 февраля, 09:02
Снегопады и сильный ветер прогнозируют в Ростовской области с 19 февраля
Умеренные осадки ожидаются во всех регионах Южного федерального округа в ближайшие дни, рассказали в ФГБУ «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
18 февраля, 10:06
Ростовскую область накроет метелью 4 января
Метель и сильный ветер ожидаются в Ростовской области днем в четверг, 4 января, сообщили в управлении МЧС по региону.
4 января, 05:35
Гололед и ураганный ветер прогнозируются в Ростовской области 3 января
Мокрый снег пройдет в Ростовской области, сообщили в гидрометцентре.
3 января, 07:07
2023
Синоптик Вильфанд рассказал, когда закончится непогода в Ростовской области
24 декабря 2023, 08:08
Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды в Ростовской области с 17 декабря
Гололедица и сильный ветер сохраняться в Ростовской области и в начале следующей недели, сообщили в Гидрометцентре.
17 декабря 2023, 09:23
Штормовое предупреждение: к гололеду в Ростовской области добавится ураганный ветер
Спасатели предупредили о значительном ухудшении погоды на выходных в Ростовской области, сообщение об этом опубликовано на официальном сайте регионального управления МЧС.
15 декабря 2023, 12:25
Несколько городов в Ростовской области остались без электричества из-за бури
В Ростовской области из-за технических неполадок на сетях без света остались жители сразу нескольких городов, сообщает «Донэнерго».
27 ноября 2023, 07:13
Мощный шторм накроет Ростовскую область 27 ноября
Уровень воды в реке Дон и на побережье Таганрогского залива поднимется до опасных отметок, сообщили в МЧС Ростовской области.
26 ноября 2023, 09:07
Шторм с ураганным ветром и снегом надвигается на Ростовскую область
В Ростовской области ожидается значительное ухудшение погоды на предстоящих выходных, сообщили в МЧС региона.
24 ноября 2023, 16:59
Уровень воды в Дону упадет до опасных отметок из-за ветра в Ростовской области
Ветер рискует согнать воду в реке Дон в Ростовской области, это грозит проблемами с водоснабжением, предупредили в администрации.
19 ноября 2023, 09:54
Водителей предупредили о смертельной опасности на дорогах в Ростовской области
Из-за ливня и сильного ветра водителям и пешеходам нужно быть предельно внимательными, заявили в ГИБДД Ростовской области.
12 ноября 2023, 09:26
Станицу Елизаветинскую затопило в Ростовской области 8 октября
Станицу Елизаветинскую затопило в Ростовской области, фото оттуда размещают в социальных сетях местные жители.
8 октября 2023, 17:57
Власти сообщили о готовности к возможным ЧС в Ростовской области
8 октября 2023, 16:47
Сильный ветер развернул сухогруз поперек реки Дон под Ростовом
8 октября 2023, 16:01

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