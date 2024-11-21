Ветер в Ростовской области

Снегопады и сильный ветер прогнозируют в Ростовской области с 19 февраля

Умеренные осадки ожидаются во всех регионах Южного федерального округа в ближайшие дни, рассказали в ФГБУ «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».