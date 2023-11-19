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Ветеринары в Ростове

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Ноябрь 2023
Ветеринары в Ростове спасли питона, проглотившего футболку
Ветеринары в Ростове оказали помощь питону, который заглотил одежду владельцев питомца, сообщают в местной соцсети.
19 ноября 2023, 07:15
Июнь 2023
В Ростове-на-Дону в 2024 году появится первая в РФ интернатура для ветврачей
В Ростове-на-Дону будет запущена первая в стране интернатура для ветеринарных врачей, сообщает ДГТУ.
26 июня 2023, 14:49

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