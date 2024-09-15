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Ветреная погода

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Сентябрь
Резкое похолодание и ветер накроют Ростов-на-Дону
15 сентября, 08:33
Стало известно, когда в Ростовской области стихнет ветер
8 сентября, 12:34
Похолодание до +14 и сильный ветер обрушатся на Ростов на выходных
В Ростове температура воздуха 7 и 8 сентября не превысит +26 градусов, следует из прогнозов синоптиков.
7 сентября, 07:29
Август
Синоптики предупредили о возвращении жары в Ростовской области
В начале предстоящей недели ростовчан ожидает усиление ветра, сообщают метеорологи.
11 августа, 07:46
Июль
Ураган и ливень надвигаются на Ростовскую область. Уйдет ли аномальная жара?
Сильные дожди с градом и штормовым ветром накроют Ростовскую область, предупредили в ГУ МЧС России по региону.
7 июля, 05:59
Январь
Ростовскую область накроет метелью 4 января
Метель и сильный ветер ожидаются в Ростовской области днем в четверг, 4 января, сообщили в управлении МЧС по региону.
4 января, 05:35
Сентябрь 2023
Стало известно, сколько продержится теплая погода в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону теплая погода продержится как минимум до 26 сентября, сообщили синоптики.
20 сентября 2023, 18:01

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