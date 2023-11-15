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Ветропарки в Ростове

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Ноябрь 2023
В Ростовской области к 2029 году построят ветропарки мощностью до 750 МВт
15 ноября 2023, 07:22
Июнь 2023
В Ростовской области опровергли слухи о прекращении работы ветропарков
В Ростовской области опровергли слухи о прекращении работы ветропарков из-за недостатка комплектующих, информацией об этом поделились в «Агентстве нефтегазовой информации».
26 июня 2023, 07:23
Май 2023
Построившая ветропарки в Ростовской области финская компания спишет активы в РФ
Финская Fortum, дочерние организации которой имели ветряные электростанции в Ростовской области, спишет все активы своего бизнеса в РФ, пишут СМИ.
11 мая 2023, 16:18
В Ростовской области построят ветропарки мощностью 155 МВт к 2025 году
10 мая 2023, 09:19

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