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3 ноября
Крыша новостройки полыхает в Ростове на Западном
3 ноября, 14:07
«Не зря обещали сугробы»: первый снег выпал в Ростовской области
3 ноября, 12:13
Машину отбросило на крышу после ДТП на Северном в Ростове
3 ноября, 10:39
Коммунальный фонтан высотой в три этажа забил на Чкаловском в Ростове
3 ноября, 07:26
Семь машин разбились в массовой аварии в центре Таганрога
3 ноября, 05:59
2 ноября
Прокатил на капоте: водитель легковушки сбил охранника в Таганроге, уходя от погони
2 ноября, 16:57
Штормовой ветер сорвал крышу жилого дома в Ростове-на-Дону
2 ноября, 16:55
В Ростове-на-Дону дом Ирины Аллегровой могут признать аварийным и снести
2 ноября, 16:40
Пыльная буря накрыла Ростовскую область
2 ноября, 16:02
«Всё, упал»: в Ростовской области штормовой ветер сорвал балкон
2 ноября, 12:31
В Ростове-на-Дону автобус протаранил легковой автомобиль на Портовой
2 ноября, 11:25
Разлетелась на осколки: штормовой ветер разнес остановку в Ростове в дребезги
2 ноября, 10:56
1 ноября
Пошла вибрация по полу: стало известно, что за грохот слышали люди в Белой Калитве
1 ноября, 15:58
Два пассажирских автобуса столкнулись на Западном в Ростове
1 ноября, 08:36
Движение на подъезде к Ростову встало со стороны Таганрога. Что там произошло?
1 ноября, 08:00
Огромную фуру разворотило в ДТП на трассе Ростов — Таганрог
1 ноября, 06:27
Легковушка влетела под ковш трактора в Ростове-на-Дону
1 ноября, 04:42
31 октября
Зоопарк Ростова показал кадры со львёнком, которого приняли за кота на улице
31 октября, 16:08
Житель Ростова взорвал гранату на детской площадке
31 октября, 12:21
Кладбище гниющих костей устроили неизвестные на Западном в Ростове-на-Дону
31 октября, 11:39

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