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Вьетнам

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Отсидевшую 10 лет в тюрьме Вьетнама Марию Дапирку перевели в Ростовскую область
Ростовчанка, отбывавшая пожизненный срок во Вьетнаме за контрабанду наркотиков, перевелась в азовскую женскую тюрьму на родине, сообщает «Газета.Ru».
2 сентября, 06:38
Приговоренную к пожизненному сроку ростовчанку Дапирку могут выпустить через год
9 августа, 05:08
Ростовчанку Дапирку вернули в РФ после 10 лет заключения во Вьетнаме
8 августа, 04:54
Осужденную на пожизненное во Вьетнаме за наркотики ростовчанку могут вернуть в Россию
4 августа, 10:30
Обманутая женихом из Нигерии ростовчанка добивается перевода в российскую тюрьму
30 марта, 11:14
2023
В Турции откроется офис присутствия Ростовской области
В Турции появится офис присутствия Ростовской области, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.
12 декабря 2023, 12:27
Что могло пойти не так? : чем обернулась поездка ростовчанина во Вьетнам в пандемию
30 ноября 2023, 16:15
Пассажирские суда «Валдай» запустят по реке Дон в Ростовской области
Ростовская область ведет подготовку к закупке двух судов с названием «Валдай», сообщил гендиректор компании «Дон» Герман Лопаткин.
26 июля 2023, 15:46

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