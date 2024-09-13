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Викулов Вадим Иванович

Викулов Вадим Иванович

Вид деятельности: Бизнес

Дата/Место рождения: 24 октября 1963, Ленинград

Образование: Ленинградское ордена Октябрьской революции высшее инженерное морское училище им.адмирала С.О.Макарова по специальности «Эксплуатация водного транспорта»

Резюме

Генеральный директор управляющей компании АСТОН

Биография

1985 - 1991

Работал в компании "Совфрахт"

1991 - 1997

Занимал руководящие должности в советских, российских и зарубежных компаниях, специализирующихся в области фрахтовых и экспортно-импортных операций

1997 - По настоящее время

Председатель правления ООО "Агро-Индустриальная корпорация АСТОН"

2004 - 2012

Возглавлял Агентство инвестиционного развития Ростовской области.

Медиапортрет

Медиапортрет

Эксперты издания "Ростов Газета" включают Вадима Ивановича Викулова ("Астон") в круг бизнесменов, связанных с губернатором Ростовской области Владимиром Чубом наряду с банкиром Михаилом Парамоновым ("Донинвест"), Сергеем Кисловым ("Юг Руси"), Федором Швалевым (ростовский порт), Иваном Саввиди ("Группа Агроком"), Владимиром Мельниковым ("Глория Джинс").

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