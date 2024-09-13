Викулов Вадим Иванович

Вид деятельности: Бизнес
Дата/Место рождения: 24 октября 1963, Ленинград
Образование: Ленинградское ордена Октябрьской революции высшее инженерное морское училище им.адмирала С.О.Макарова по специальности «Эксплуатация водного транспорта»
Генеральный директор управляющей компании АСТОН
Работал в компании "Совфрахт"
Занимал руководящие должности в советских, российских и зарубежных компаниях, специализирующихся в области фрахтовых и экспортно-импортных операций
Председатель правления ООО "Агро-Индустриальная корпорация АСТОН"
Возглавлял Агентство инвестиционного развития Ростовской области.
Эксперты издания "Ростов Газета" включают Вадима Ивановича Викулова ("Астон") в круг бизнесменов, связанных с губернатором Ростовской области Владимиром Чубом наряду с банкиром Михаилом Парамоновым ("Донинвест"), Сергеем Кисловым ("Юг Руси"), Федором Швалевым (ростовский порт), Иваном Саввиди ("Группа Агроком"), Владимиром Мельниковым ("Глория Джинс").
Все еще характерная для других регионов система внутрирегиональных кланов в Ростовской области развалилась, так как руководители групп влияния увлеклись своими частными проблемами и борьбой с конкурентами, не заметив произошедших политических и экономических изменений.