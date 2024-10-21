rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Включение отопления

Выбрать дату
2024
Власти Ростова сообщили, когда дадут тепло во все дома города
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко заявил, что отопление во всех многоквартирных домах в городе появится до конца текущей недели.
21 октября, 09:45
Жители Ростовской области пожаловались Голубеву на невыносимый холод в детсадах
15 октября, 09:23
Глава администрации Ростова-на-Дону назвал дату начала отопительного сезона
10 октября, 10:35
Власти Ростова-на-Дону запустили опрос населения, когда давать отопление
10 октября, 10:15
Жителям Ростова-на-Дону включили отопление в 36-градусную жару
4 июля, 10:38
2023
Власти рассказали, когда начнется отопительный сезон в Ростовской области
10 октября 2023, 06:12
Эксперт рассказал, когда нужно включать отопление в Ростове
3 октября 2023, 08:48

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика