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Апрель
Донские рыбаки рассказали, как определить «рыбное место» по прозрачности воды
13 апреля, 11:19
Февраль
Нашедшему ростовскую спортсменку Цомартову обещают заплатить миллион рублей
20 февраля, 15:19
Пропавшую в Каспийске ростовскую спортсменку Цомартову ищут водолазы
В Дагестане продолжаются поиски пропавшей спортсменки из Ростова Анны Цомартовой, девушку ищут водолазы, об этом сообщили местные СМИ.
13 февраля, 13:40
Около 80% жителей Ростовской области интересуются политикой
3 февраля, 15:42
Октябрь 2023
Ростовчане сообщили о гибели выпавшей из окна женщины
4 октября 2023, 07:21
Сентябрь 2023
В Ростове-на-Дону на ходу сгорела иномарка
29 сентября 2023, 10:03
Ростовчане заявили о появившихся в продаже пончиках с плесенью в «Пятерочке»
В Ростове-на-Дону в одном из магазинов «Пятерочка» обнаружили испорченные пончики, сообщили покупатели в соцсети «ВКонтакте».
26 сентября 2023, 06:52
Центр Ростова-на-Дону затопило в День города утром 16 сентября
В Ростове-на-Дону подтопило часть улицы Пушкинской в День города, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте» в группе «Главный — Новости Ростова-на-Дону — 161».
16 сентября 2023, 07:16
Жители центра Ростова-на-Дону не спят по ночам из-за шумных компаний
В Ростове-на-Дону жильцы домов на улице Пушкинской не могут уснуть из-за шумных компаний, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте» в группе «Это Ростов».
15 сентября 2023, 05:04
Жители в Ростове-на-Дону назвали аномалией бурлящую воду в реке Дон
4 сентября 2023, 04:42
Ростовчане заявили об избитой днем на улице девушке
1 сентября 2023, 05:27
Август 2023
Ростовчане несут свечи и цветы к стихийному мемориалу в память о Пригожине
25 августа 2023, 05:00
Ростовчане заявили о жестоком избиении мужчины в парке
25 августа 2023, 04:48
Ростовчане заявили о шокирующих ценах на бензин
16 августа 2023, 04:50
Ростовчане потребовали запретить пиротехнику после ночных взрывов в жилом районе
14 августа 2023, 04:45
Июль 2023
«Нечего летать так низко»: ростовчане прокомментировали заявление о ЧП с вертолетом
13 июля 2023, 20:38
Ростовчане заявили, что туалет на набережной не впускает их внутрь после оплаты
В Ростове-на-Дону система уличного туалета списывает деньги с карты, но внутрь попасть невозможно, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».
3 июля 2023, 08:01
Ростовчане заявили о включенном отоплении в автобусе в 30-градусную жару
В Ростове-на-Дону в автобусе №96 работал обогреватель во время жаркой погоды, пожаловались пассажиры в соцсети «ВКонтакте».
2 июля 2023, 10:16

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