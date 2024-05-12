Внешняя политика

Политолог Гусий объяснил, для чего БПЛА НАТО обследуют акваторию Чёрного моря

Американское беспилотное разведывательное воздушное судно RQ-4 Global Hawk было замечено в ночь на 14 августа над Чёрным морем. За этим можно было проследить в сервисе круглосуточной трансляции авиаперёлетов. Политолог Андрей Гусий объяснил, для чего беспилотники НАТО кружат над Чёрным морем.