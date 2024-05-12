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Внешняя политика

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Май
Макрон заявил, при каких условиях отправит французских военных на Украину
Франция хочет избежать отправки своих военных на Украину, пишут «Новые известия».
12 мая, 07:11
Февраль
На Украине умер советский диссидент, обещавший забрать у России Ростов-на-Дону
Скандальный экс-депутат украинской Рады и пропагандист Степан Хмара скончался на родине, пишет ТАСС.
21 февраля, 14:52
Байден допустил, что Украина потеряет и другие города после ухода из Авдеевки
Президент США Джо Байден заявил, что Украине нужна помощь, иначе она потеряет занятые территории, пишут «Новые известия».
18 февраля, 12:58
Январь
Глава МИД Польши призвал сделать Ростов возможной целью для ракет ВСУ
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал передать Украине ракеты большой дальности для ударов по территории России, сообщает ТАСС.
4 января, 08:25
Октябрь 2023
Медведев пригрозил заводам, где делают ракеты, способные достать до Ростова
Дмитрий Медведев пригрозил ударами по немецким заводам, где делают ракеты, способные достать до Ростова, об этом он написал в своем Telegram-канале.
1 октября 2023, 10:08
Сентябрь 2023
Практически вся Ростовская область может оказаться в зоне поражения ракет ATACMS
24 сентября 2023, 12:34
Ростовский депутат Бородай дал прогноз, когда закончится спецоперация
Ждать скоро окончания боевых действий не стоит, заявил депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.
24 сентября 2023, 10:38
США могут снова поставить Украине ракеты ATACMS, способные долететь до Ростова
Власти США планируют поставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS, способные долететь до Ростова, пишет Forbes.
9 сентября 2023, 15:07
Август 2023
Политолог Гусий объяснил, для чего БПЛА НАТО обследуют акваторию Чёрного моря
Американское беспилотное разведывательное воздушное судно RQ-4 Global Hawk было замечено в ночь на 14 августа над Чёрным морем. За этим можно было проследить в сервисе круглосуточной трансляции авиаперёлетов. Политолог Андрей Гусий объяснил, для чего беспилотники НАТО кружат над Чёрным морем.
15 августа 2023, 07:25
Июль 2023
Логвиненко заявил о расширении связей Ростова с городами государств Африки
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко принял участие в деловой сессии Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления и Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы. Она состоялась в Санкт-Петербурге.
27 июля 2023, 07:06

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