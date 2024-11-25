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Вода

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Ноябрь
«Страшная вонь, вода и крысы шныряют»: жители Гуково пожаловались на антисанитарию
25 ноября, 14:44
Река Дон затопила порт в Азове 4 ноября
4 ноября, 19:07
Хутор Дугино в Ростовской области уходит под воду
2 ноября, 13:53
Октябрь
Стало известно, где прогремел взрыв и что горит на Западном в Ростове-на-Дону
В ГУ МЧС по Ростовской области рассказали, что загорелось на Западном в Ростове днем 19 октября.
19 октября, 11:22
Врач предупредил жителей Ростова об опасности купания в ржавой воде
18 октября, 10:52
«Как такой умываться?» жители Западного в Ростове массово жалуются на ржавую воду
17 октября, 14:45
«Никто из служб не отвечает!»: коричневая жижа потекла из кранов в Ростове
17 октября, 12:18
В Ростовской области ожидаются массовые отключения воды 15 октября
11 октября, 14:17
Стало известно, в каких городах Ростовской области самые дорогие ЖКУ
Специалисты Ростовстата определили, в каком городе Ростовской области самые дорогие жилищно-коммунальные услуги.
9 октября, 19:14
Детские сады и школы массово закрывают в Таганроге
Новый глава администрации Таганрога Светлана Камублова заявила в своем telegram-канале о массовом закрытии школ и детских садов из-за отключения холодной воды.
9 октября, 07:13
Жители Гукова рассказали, как два дня сидят без воды пока на улице текут реки
2 октября, 10:55
Сентябрь
Из-за пожара в Ростовской области объявили режим ЧС
Из-за крупного пожара в Селивановском сельском поселении Милютинского района Ростовской области ввели режим ЧС, сообщает глава региона Василий Голубев в своем telegram-канале.
29 сентября, 16:09
Река Дон обмелеет из-за сильного ветра
29 сентября, 13:18
Ученые выяснили, как в Азовском море появляются токсичные «красные приливы»
27 сентября, 13:46
Экспертиза одобрила проект завода по производству напитков под Ростовом
26 сентября, 09:58
Часть Ростова-на-Дону останется на сутки без воды
Несколько центральных улиц Ростова на сутки оставят без холодной воды, об ограничениях предупредили сотрудники городского водоканала.
23 сентября, 08:09
Массовые отключения воды ожидаются в Ростовской области 25 сентября
Массовое отключение воды запланировано 25 сентября в Ростовской области, сообщает министр ЖКХ региона.
22 сентября, 06:51
Центральные улицы Ростова на сутки оставят без воды
С утра 17 сентября в центральной части Ростова перекроют холодную воду, сообщает Ростовводоканал.
16 сентября, 19:48
Дон обмелел из-за сильного ветра в Ростовской области 16 сентября
Из-за сильного ветра в Ростовской области уровень воды в реке Дон падает. Соответствующая информация размещена на сайте Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии.
16 сентября, 18:03
«Отвратительная вонь»: Западный в Ростове весь день топит из коммунального фонтана
11 сентября, 17:50

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