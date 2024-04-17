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Водовод

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2024
Путину пожаловались на невыплату денег строителям водовода из Ростова в Донбасс
В Ростовской области вывесили баннер с жалобой на невыплату зарплат рабочим, строившим водовод в Донбасс, сообщает Donnews.
17 апреля 2024, 12:49
2023
Строительство водовода из Ростовской области в Донбасс завершится весной 2023 года
Специалисты приступили к строительству водовода, который соединит Ростовскую область и Донбасс, сообщили в Минобороны.
23 января 2023, 05:10

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