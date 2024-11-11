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Военкор

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2024
Работающий на СМИ из Ростова военкор-итальянец попросил Путина о гражданстве РФ
Иностранный журналист, работающий на зарегистрированный в Ростове портал International Reporters, обратился к президенту с просьбой о гражданстве РФ.
11 ноября, 05:30
2023
Ростовские штурмовики подняли российский триколор над освобожденной Марьинкой
10 декабря 2023, 20:04
Эксперт заявил, что съемку работы системы ПВО на Дону могут приравнять к госизмене
5 ноября 2023, 17:04
Эксперты рассказали, что грозит жителям Ростовской области за съемку работы ПВО
3 ноября 2023, 17:44
Военкор заявил об опознании в Ростове тел экипажа Ми-8, убитого предателем
18 сентября 2023, 05:54
Военкор Сладков заявил, что ЧВК «Вагнер» передала Минобороны склад в Ростове
Представители ЧВК «Вагнер» передали под контроль Минобороны России находящийся в Ростове-на-Дону склад, пишет в Telegram военкор Александр Сладков.
13 июля 2023, 07:50
В Ростове состоится первый международный кинофестиваль «Линия фронта»
В Ростове с 28 ноября по 1 декабря пройдет фестиваль документальных фильмов о войне и военных репортажей «Линия фронта», об этом рассказал портал ТАСС.
1 июля 2023, 13:09
Память военкора Татарского почтили бегущей строкой и триколором на «Ростов-Арене»
В Ростове в память о погибшем военкоре Владлене Татарском запустили мемориальную бегущую строку на фасаде стадиона «Ростов-Арена», сведения об этом появились в соцсетях.
4 апреля 2023, 17:22
Военкор Татарский погиб во время взрыва на патриотическом вечере в Санкт-Петербурге
2 апреля 2023, 16:13
2022
Эксперт Рожин заявил, что наступление России в Донбассе начнется зимой
Эксперт и военный корреспондент Борис Рожин сообщил о крайней сложной ситуации в районе города Красный Лиман на севере Донецкой Народной республики.
2 октября 2022, 10:47

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