Военные действия

Ростовский политолог разъяснил, к чему приведет конфликт в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ведет самостоятельную игру — он выбрал свой путь, сообщил RostovGazeta ростовский политолог Дмитрий Абросимов.