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Военные разработки в Ростовской области

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Май 2024
В Ростове-на-Дону создали непотопляемую лодку для СВО
В Ростове созданы непотопляемые лодки, которые уже поставили в зону проведения спецоперации, пишет телеграм-канал SHOT.
8 мая 2024, 06:11
Июнь 2023
Боевых дронов, управляемых искусственным интеллектом, испытывают в Ростовской области
В Ростовской области начались испытания боевых дронов, управляемых с помощью искусственного интеллекта, пишут Telegram-каналы.
7 июня 2023, 17:27

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