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Воинская часть

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Январь
В Новочеркасске осудили контрактника, ударившего ножом начальника
15 января, 07:47
Декабрь 2023
Камень с посланием погибшего бойца СВО из Батайска установят в воинской части
В воинской части установят камень с посланием бойца спецоперации Романа Рудакова из Батайска, который погиб в зоне СВО, сообщают СМИ.
21 декабря 2023, 07:51
Ноябрь 2023
Фейком назвали информацию о падении беспилотника в Ростовской области
23 ноября 2023, 21:02
Воинскую часть оцепили в Ростовской области
23 ноября 2023, 13:16
ВСУ могли атаковать беспилотником воинскую часть в Ростовской области
В Ростовской области одну из воинских частей мог атаковать украинский беспилотник, сообщает Telegram-канал Mash.
23 ноября 2023, 12:12
Сентябрь 2023
Стало известно о задержании сбежавшего с оружием офицера из Ростова-на-Дону
В Крыму задержали старшего лейтенанта, который пропал из воинской части и намеревался добраться до Ростовской области, сообщает Regnum.
28 сентября 2023, 10:47
Август 2023
Военнослужащий из Новочеркасска Олег Гранковский погиб в зоне спецоперации
В зоне спецоперации погиб казак Олег Гранковский, который являлся жителем Ростовской области, сообщают СМИ.
3 августа 2023, 09:06
Июль 2023
Стали известны причины звуков стрельбы на улице в Ростове-на-Дону
29 июля 2023, 08:21
Ростовчане заявили о звуках стрельбы на улице
29 июля 2023, 07:42

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