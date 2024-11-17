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Вокзал

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2024
В Ростове в вагоне поезда нашли труп гражданина Германии
В вагоне поезда №118 «Самара-Адлер», прибывшего на вокзал «Ростов-Главный», обнаружен труп гражданина Германии, сообщает ряд телеграм-каналов.
17 ноября, 18:59
Жители Ростова-на-Дону задыхаются от дыма у железнодорожного вокзала
17 ноября, 18:22
Итоги дня: в Ростове-на-Дону посадили главу района и оштрафовали ЖД-вокзал
13 сентября, 16:55
Филиал РЖД оштрафовали из-за адской жары на вокзале «Ростов-Главный» в июле
Филиал РЖД заплатил 10 тысяч рублей за неудобства, из-за которых людям становилось плохо на вокзале «Ростов Главный». Как сообщает Южная транспортная прокуратура, компания выплатила штраф за неработающие кондиционеры.
13 сентября, 06:11
В Ростовской области нашли взяточника в ГАИ и даму с сумкой боеприпасов на вокзале
14 августа, 17:27
В Ростовской области электропоезд сбил 85-летнюю пенсионерку
12 июля, 15:35
На вокзале «Ростов-Главный» вместо кондиционеров включили вентиляторы
9 июля, 10:51
Полные карманы наркотиков: в Ростове задержали дерзкого грабителя ларька на вокзале
10 апреля, 07:47
В Ростове не хватает экипажей ДПС для сопровождения эвакуаторов
23 января, 15:49
В Ростове с башни Пригородного железнодорожного вокзала пропали часы
23 января, 15:00
2023
Испытать культурный шок: самые необычные места для туристов в Новочеркасске
В Новочеркасске есть большое количество туристических мест. Что можно посмотреть во время визита в город, в материале, RostovGazeta.
30 октября 2023, 15:25
Губернатор Голубев объявил, когда отремонтируют здание Главного вокзала в Ростове
7 сентября 2023, 14:38
Дети из Макеевки, забытые на вокзале Ростова, уедут в Свердловскую область 15 июля
15 июля 2023, 09:25
Мать одного из забытых на вокзале детей в Ростове-на-Дону рассказала об истерике
15 июля 2023, 06:57
Стало известно, как забыли 14 детей из Макеевки на вокзале в Ростове-на-Дону 15 июля
15 июля 2023, 06:42
Губернатор Голубев заявил, что главный автовокзал в Ростове продолжит работу
В Ростове-на-Дону продолжит работать автовокзал, который расположен рядом с железнодорожным вокзалом в центре города, сообщил губернатор Василий Голубев.
30 марта 2023, 09:14
Бизнес-зал с душевыми открыли на вокзале Ростов-главный
На первом этаже вокзала Ростов-главный появился бизнес-зал площадью 430 квадратных метров, сообщает СКЖД.
9 марта 2023, 13:07

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