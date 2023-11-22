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Вооруженное нападение

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Ноябрь 2023
Стало известно, как выглядел убийца криминального авторитета в Белой Калитве
22 ноября 2023, 07:45
Сентябрь 2023
В Ростовской области назвали состояние раненых после вооруженного нападения у школы
11 сентября 2023, 06:06
Июнь 2023
Главе СК РФ Бастрыкину доложат о ходе расследования нападения на полицейского с ножом
Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования дела о нападении на полицейского с ножом на трассе М-4 «Дон» в Азовском районе, об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.
23 июня 2023, 06:50
Ростовчанин расстрелял постояльца отеля в Анапе
Житель Ростова-на-Дону, отдыхающий в отеле в Анапе, расстрелял из оружия человека, сообщает Telegram-канал Don_Mash.
10 июня 2023, 10:44
Май 2023
Вежливый ростовчанин с пистолетом извинился во время ограбления магазина
В Ростове-на-Дону мужчина с пистолетом ограбил магазин, но был очень вежлив с продавщицей, сообщает Telegram-канал Don_Mash.
13 мая 2023, 13:18

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