Вооруженное нападение

Главе СК РФ Бастрыкину доложат о ходе расследования нападения на полицейского с ножом

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования дела о нападении на полицейского с ножом на трассе М-4 «Дон» в Азовском районе, об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.