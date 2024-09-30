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Ворошиловский мост

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2024
Висят на гирляндах: ветер разбросал листы металла по Ворошиловскому мосту в Ростове
Штормовой ветер сорвал и разбросал по Ворошиловскому мосту в Ростове металлические листы, сообщают очевидцы в соцсетях.
30 сентября, 18:12
Стало известно, что горит на левом берегу в Ростове 19 сентября
Стало известно, что загорелось на левом берегу Ростова ранним утром 19 сентября. Как сообщает ГУ МЧС по Ростовской области, пожар случился на складе стройматериалов.
19 сентября, 05:26
В Ростове-на-Дону парень упал с Ворошиловского моста
21 июля, 08:54
Власти назначили дату проведения седьмого Ростовского велопарада
11 апреля, 17:43
Совладельцы «Пинты» собираются построить ЖК у Ворошиловского моста в Ростове
В Ростове построят пятиэтажный ЖК рядом с Ворошиловским мостом, об этом сообщил местный Telegram-канал «Новостройки Ростова».
16 января, 15:31
2023
Новогоднее оформление Ростова обещают закончить до 15 декабря
4 декабря 2023, 16:08
В Ростове к Новому году впервые украсят два моста гирляндами длиной в 4 километра
14 ноября 2023, 10:06
«Умер до приезда скорой»: молодой парень упал с Ворошиловского моста в Ростове
14 ноября 2023, 05:03
Труп пенсионера всплыл на набережной в Ростове
В Ростове-на-Дону в воде в районе набережной обнаружили тело человека, сообщили очевидцы в Telergam в группе «Ростов Главный».
12 октября 2023, 04:27
В Ростове-на-Дону за попытку выбить взятку у военного задержали инспекторов ДПС
10 августа 2023, 08:34
В Батайске пятилетняя девочка выпала из окна 3 июля
В Батайске маленький ребенок выпал из окна многоквартирного дома, сообщают СМИ.
4 июля 2023, 11:25
В Ростове-на-Дону парень спрыгнул с Ворошиловского моста ради новых ощущений
Житель Ростова-на-Дону спрыгнул с Ворошиловского моста в реку Дон, сообщили в региональном УМВД.
4 июля 2023, 04:50
«Не только Ворошиловский мост»: Вассерман рассказал о целях ВСУ по Ростовской области
7 мая 2023, 08:44
2022
В Ростове фирме Перельмана разрешили у Ворошиловского моста построить 22-этажный дом
7 октября 2022, 15:57
В Ростове устанавливают личность погибшего мужчины, упавшего с Ворошиловского моста
В Ростове-на-Дону устанавливают личность мужчины, который упал с Ворошиловского моста и погиб, сообщили в УСКР по региону.
6 октября 2022, 11:38

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