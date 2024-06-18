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Ворошиловский район

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Май
Жители дома на Нариманова в Ростове собрались для разговора, но пошли на штурм
20 мая, 16:13
Апрель
В Ростове предложили увеличить число административных районов
10 апреля, 18:45
Март
Глава Ворошиловского района Ростова получил выговор за работу с «наримановцами»
25 марта, 15:23
Январь
Власти Ворошиловского района Ростова отказались комментировать обрушение дома
27 января, 18:49
Власти в Ростове хотят продать акции управляющей компании за 58 млн рублей
13 января, 06:51
Ноябрь 2023
Ростовчанам рассказали, куда сдать лысую резину
В Ростове жителям рассказали, куда можно отнести отработанную резину автомобиля, об этом сообщили представители администрации.
21 ноября 2023, 16:51
В Ворошиловском районе в Ростове-на-Дону открыли новый стадион
5 ноября 2023, 07:30
Октябрь 2023
Ростовчанам назвали районы, где чаще всего получается зачать двойню
В Ростове-на-Дону с начала года в Ворошиловском районе зарегистрировали 30 пар двойняшек, сообщает в соцсетях региональное управление ЗАГС.
27 октября 2023, 12:20
Сентябрь 2023
Коммунисты пожаловались в прокуратуру на странную агитацию в Ростове перед выборами
8 сентября 2023, 08:11
Август 2023
В школах и детсадах Ростова-на-Дону не хватает 66 тыс мест
В Ростове-на-Дону сохраняется дефицит мест в школах и детских садах города, сообщают СМИ.
28 августа 2023, 11:17
Жители Каменска-Шахтинского заявили о крупном пожаре на рынке
21 августа 2023, 04:51
Июль 2023
Жителям Северного в Ростове-на-Дону назвали новые сроки подачи горячей воды
В Ростове-на-Дону возобновить подачу горячей воды на Северном планируется до 31 июля, сообщила администрация Ворошиловского района в соцсетях.
24 июля 2023, 09:02

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