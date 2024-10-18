Восточное шоссе

На трассе под Ростовом образовалась пробка на семь километров из-за двух ДТП

Две аварии на трассе М-4 «Дон» под Ростовом спровоцировали многокилометровую пробку в сторону Краснодарского края, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».