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Восточное шоссе

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2024
Затор в 4 километра парализовал выезд из Ростова и Восточное шоссе из-за ДТП
18 октября, 16:36
На въезде в Ростов 25 сентября парализовало движение из-за ДТП
Огромный затор на Западном шоссе образовался около 09:00 мск. Десятки автомобилистов стоят в пробке между Батайском и Ростовом.
25 сентября, 06:26
Четыре новых микрорайона могут появиться на левом берегу Дона
В Ростове-на-Дону началось развитие левого берега и здесь могут появиться четыре новых микрорайона, сообщил губернатор Василий Голубев.
23 января, 14:16
2023
В Ростове на два месяца перекроют движение на улице 1-й Луговой
30 декабря 2023, 13:54
В Ростове-на-Дону возле гребного канала разрешили строить 100-метровые жилые дома
Депутаты Думы Ростова-на-Дону одобрили внесение изменений в правила землепользования и застройки на территории левого берега, рассказал во время пресс-подхода депутат Дмитрий Олейников.
15 августа 2023, 14:15
На трассе под Ростовом образовалась пробка на семь километров из-за двух ДТП
Две аварии на трассе М-4 «Дон» под Ростовом спровоцировали многокилометровую пробку в сторону Краснодарского края, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».
25 июля 2023, 09:39
Движение ограничат в Ростове из-за соревнований по триатлону
В Ростове-на-Дону запланированы соревнования по триатлону, из-за чего 3 сентября ограничат движение, сообщили в городской администрации.
24 июля 2023, 14:09
Жителей в Ростове-на-Дону опросят по проекту нового ипподрома на левом берегу Дона
Среди жителей Ростова-на-Дону проводят опрос насчет проекта нового ипподрома на Левом берегу Дона, сообщают СМИ.
24 июля 2023, 05:58

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