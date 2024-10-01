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2024
В Ростове-на-Дону скончалась вдова легендарного летчика Бориса Капустина
1 октября, 09:19
2023
Молились, как никогда: митрополит Меркурий рассказал, что спасло Ростов 24 июня
31 декабря 2023, 12:32
Ушел из жизни известный ростовский журналист Сергей Слепцов
9 декабря 2023, 14:16
Семья попавшей в заложники ХАМАС врача из Ростова Татти попросит помощи у Кремля
Родственники врача из Ростова-на-Дону Ирины Татти, которая оказалась в плену у ХАМАС, хочет попросить Кремль о помощи, сообщает 161.ру.
29 ноября 2023, 06:25
Жертвами войны на Ближнем Востоке оказались уже десятки россиян
Постпред России при ООН Василий Небензя озвучил число жертв израильско-палестинского конфликта среди лиц с российским гражданством. По его словам, в результате боевых действий пострадали 19 граждан РФ, пишет ТАСС.
24 октября 2023, 17:00
2022
Знак Z – особая военная маркировка техники ВС РФ
28 февраля 2022, 20:24
Где ближайшее бомбоубежище в Ростове-на-Дону?
25 февраля 2022, 07:54
Признание ДНР и ЛНР Россией: последствия, права и обязанности РФ
19 февраля 2022, 15:44

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