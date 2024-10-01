Семья попавшей в заложники ХАМАС врача из Ростова Татти попросит помощи у Кремля

Родственники врача из Ростова-на-Дону Ирины Татти, которая оказалась в плену у ХАМАС, хочет попросить Кремль о помощи, сообщает 161.ру.