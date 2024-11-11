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Воздух

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Ноябрь
Новая неделя принесет морозы до -5 градусов в Ростовскую область
В Ростовской области после небольшого потепления вернутся морозы. В ближайшие сутки синоптики прогнозируют до -5 градусов, сообщает Северо-Кавказское УГМС.
11 ноября, 06:00
Сентябрь
Коровы валяются: из-за пыльной бури в Ростовской области на трассах сбивают животных
29 сентября, 20:08
Климатолог Иошпа рассказал, когда песчаная буря покинет Ростовскую область
29 сентября, 19:58
Мороз до -4 градусов и пыльная буря ожидаются в Ростовской области
Синоптики спрогнозировали погоду на ближайшие сутки в Ростовской области, актуальная информация размещена на сайте Северо-Кавказского УГМС.
28 сентября, 07:10
Мороз до -3 градусов ударил в Ростовской области
В Ростовской области воздух и почва остыли до -3 градусов, сообщает Северо-Кавказское УГМС. Отчет о погоде 25 сентября опубликован на сайте ведомства.
26 сентября, 06:27
Жители Ростова-на-Дону подышали чистым воздухом и увидели НЛО
20 сентября, 16:12
Самый чистый воздух среди городов России выявили в Ростове-на-Дону
Ростов вышел в лидеры по самому чистому воздуху среди городов России, следует из актуальной карты загрязненности воздуха на платформе nebo.live.
20 сентября, 09:18
В ближайшие сутки в Ростовской области похолодает до +1
Резкое похолодание прогнозируют в Ростовской области 19 сентября, сообщает Северо-Кавказское УГМС.
17 сентября, 05:48
Синоптики рассказали о погоде на День города в Ростове
Стало известно, какая погода будет в Ростове на День города, актуальный прогноз опубликовали синоптики Гидрометцентра.
13 сентября, 07:54
На Ростовскую область надвигается пыльная буря
1 сентября, 14:13
Август
Стало известно о состоянии энергоблока Ростовской АЭС после обнаружения дефекта
Энергоблок №1 Ростовской АЭС включен в сеть и несет номинальную нагрузку, сообщает Росэнергоатом.
25 августа, 06:38
В Ростовской области закрывают супермаркеты и полыхают дома у горящей нефтебазы
23 августа, 19:04
Сильная жара накроет Ростовскую область с 19 августа
19 августа, 05:55
Июнь
В Азове проверили качество воздуха из-за горящих третьи сутки резервуаров с горючим
В Азове продолжается ликвидация возгорания на заводе нефтепродуктов. Лаборатория Роспотребнадзора сделала повторный анализ воздуха, сообщает администрация города в телеграм-канале.
20 июня, 09:31
В Азове 12 часов полыхает резервуар с нефтепродуктами после атаки БПЛА. Что известно?
18 июня, 12:50
Май
Эколог хочет при помощи общественного транспорта очистить воздух в Ростове
24 мая, 10:24
Апрель
Эколог предупредил об усиленном воздействии африканской бури на воздух в Ростове
Воздействие пыльной бури из Африки на качество воздуха в Ростовской области получилось усиленным из-за имеющихся в регионе проблем, сообщил RostovGazeta эколог Андрей Зайчиков.
26 апреля, 13:31
Метеоролог Шувалов обещает рекордную жару в Ростове-на-Дону в апреле
24 апреля, 14:32
Аномальная жара вернется в Ростов-на-Дону в ближайшие дни
В Ростове-на-Дону в ближайшие дни ожидается резкое повышение температуры воздуха. Уже с 25 апреля, в четверг, в город вернется аномальная жара, сообщают синоптики.
21 апреля, 18:28
Ростов-на-Дону накроет летняя жара до +25°C с 8 апреля
6 апреля, 10:05

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