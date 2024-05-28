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Возраст

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Май
Стало известно, почему разводятся жители Ростовской области
В Ростовской области чаще всего на развод подают пары, в которых супругам от 26 до 35 лет, следует из данных статистики.
28 мая, 15:22
Март
Ростовский общественник Махмудов выступил против повышения возраста молодежи
Максимальный возраст молодежи, в том числе и в Ростовской области, должен быть не более 33-35 лет. Планка этого возраста должна определяться на основании физиобиологических свойств человека, сообщил RostovGazeta общественник Владислав Махмудов.
18 марта, 14:26
Февраль
Ростовчанам назвали основные причины отказа в ипотеке
19 февраля, 15:05
Декабрь 2023
МВД запретило дончанам улыбаться на фото к анкете на загранпаспорт
2 декабря 2023, 15:09
Ноябрь 2023
В Ростовской области рушат стереотипы о браке и готовятся к новому шторму
28 ноября 2023, 14:14
Молодой был не молод: в Ростовской области женился 91-летний пенсионер
28 ноября 2023, 10:35
Число пациентов с сахарным диабетом резко выросло в Ростовской области
14 ноября 2023, 11:13
Октябрь 2023
В Ростовской области рассказали, у кого вырастут пенсии с 1 ноября
В России, в том числе Ростовской области, повысят пенсии тем, кому недавно исполнилось 80 лет, сообщила Доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.
26 октября 2023, 06:34
Стало известно, как пройдет осенний призыв в Ростовской области
3 октября 2023, 07:15
Август 2023
Стал известен возраст погибших детей в аварии с восемью жертвами в Ростовской области
В Ростовской области в столкновении двух автомобилей погибли дети в возрасте от 3 до 10 лет, сообщили в региональном УСКР.
22 августа 2023, 06:31

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