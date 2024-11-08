rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Врач

Выбрать дату
Ноябрь
«В доме на Социалистической»: как отец вирусологии жил и умер в Ростове-на-Дону
8 ноября, 07:20
Октябрь
Зарплата врачей в Ростовской области превысила 100 тысяч рублей
7 октября, 08:29
Сентябрь
Врачи в Волгодонске избежали наказания за смерть девочки
Волгодонский районный суд прекратил уголовное преследование в отношении трех врачей, поставивших неправильный диагноз ребенку. Из-за ряда медицинских ошибок девочка скончалась, сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.
30 сентября, 17:10
Первый случай заболевания штаммом COVID-19 XEC выявили в Ростовской области
Новый штамм COVID-19 подхватил один из жителей Ростовской области. Всего заболевание XEC (так назвали этот вариант коронавируса) зафиксировали всего у двух россиян.
25 сентября, 05:31
Больше двух месяцев многодетная ростовчанка не может записать ребенка к врачу
16 сентября, 09:10
У фаната остановилось сердце на футбольном матче в Ростовской области
3 сентября, 15:01
В Ростове-на-Дону появится новое отделение областного перинатального центра
3 сентября, 13:29
Август
В Ростовской области зафиксирован первый случай листериоза
В Ростовской область зарегистрировали первый случай заболевания листериозом в 2024 году, сообщает региональный Роспотребнадзор.
13 августа, 06:59
Голубев объяснил, почему ростовчане не могут записаться к врачу онлайн
5 августа, 17:00
Июль
Ростовчанку в тяжелом состоянии после ДТП отказываются оперировать в Таиланде
7 июля, 09:53
Июнь
Бастрыкин отреагировал на травлю врача-офтальмолога в Ростовской области
30 июня, 19:18
В Дагестане задержали блогера, затравившего врача за никаб пациентки
Сотрудники правоохранительных органов задержали блогера из Дагестана, который устроил травлю врача Евгении Макеевой из Хасавюрта, пишет издание «Новые известия».
30 июня, 12:41
Зарплаты медиков в Ростовской области выросли до 150 тысяч рублей
В Ростовской области прослеживается кадровый дефицит в медицинской сфере. Как следствие на Дону выросли заработные платы медицинских работников, сообщает hh.ru.
17 июня, 16:05
Волонтер из Гукова пожаловалась на грубость врачей в горбольнице
В редакцию RostovGazeta обратилась жительница Гуково, многодетная мать и волонтер Светлана Авдеева, которую возмутило отношение врача горбольницы к родственникам пациента.
17 июня, 11:43
В Ростове-на-Дону врачи собрали пенсионеру нос из ребра
9 июня, 08:45
Май
В Ростове-на-Дону у женщины частично отрезали печень из-за червей
В РостГМУ у жительницы Луганска хирурги обнаружили более 50% пораженных эхинококкозом тканей печени, сообщает пресс-служба университета.
3 мая, 14:20
Апрель
Как два яйца: жителю Ростовской области удалили огромную щитовидку
Жителю Ростовской области врачи провели сложную операцию на щитовидной железе, сообщает «КП Ростов».
17 апреля, 16:39
Март
Женщина с мировым именем: профессор Евтодьева — корифей педиатрии Ростовской области
31 марта, 12:59
Февраль
Жители Ростовской области массово свалились с ОРВИ и гриппом
7 февраля, 09:12
Донские онкологи назвали виды рака, которым часто болеют жители Ростовской области
1 февраля, 17:42

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика