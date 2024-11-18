rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Врачи

Выбрать дату
Ноябрь
Приступы озноба и внезапный страх провоцировала онкология у женщины из Азова
18 ноября, 15:57
Октябрь
Очнулся в другом городе: 17-летний студент из Ростова потерял память
21 октября, 14:30
Смертельно опасная беременность наступила у жительницы Ростова после ЭКО
12 октября, 06:25
Жителей Ростовской области призвали к самоизоляции из-за новой волны COVID-19
Роспотребнадзор Ростовской области призвал местных жителей, которые чувствуют недомогание, воздержаться от контакта с окружающими, сообщают СМИ.
11 октября, 19:03
Бастрыкин требует доклад о мошенничестве со строительством домов под Ростовом
Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин заинтересовался сообщениями о мошенничестве, связанном со строительством домов под Ростовом, сообщает региональное ведомство.
10 октября, 06:24
Бастрыкин взял на контроль дело о смерти девушки в больнице Ростова-на-Дону
9 октября, 17:24
В Ростове-на-Дону врачи спасли мужчину с раздробленными мотоблоком ногами
9 октября, 15:32
Зарплата врачей в Ростовской области превысила 100 тысяч рублей
7 октября, 08:29
Камень из волос достали врачи из желудка школьницы в Ростове-на-Дону
Ростовские врачи достали из желудка 8-летней девочки камень из волос размером около 10 сантиметров в диаметре, сообщает региональный Минздрав.
4 октября, 18:23
Учил мыслить нестандартно: о педагоге ростовского мединститута Александре Бойченко
4 октября, 06:54
Стало известно, что за вирусы «цепляют» жители Ростова-на-Дону этой осенью
3 октября, 15:00
У постоянно уставшей жительницы Ростова-на-Дону нашли редкую смертельную болезнь
2 октября, 14:07
Сентябрь
Пять человек погибли при взрыве заправки в Махачкале
27 сентября, 16:48
Власти сообщили о вероятности введения масочного режима на Дону из-за COVID-19 XEC
26 сентября, 07:11
В Волгодонске трех врачей осудят за гибель ребенка
Следком завершил расследование уголовного дела о трех врачах, обвиняемых в смерти 11-летней девочки в Волгодонске, сообщает пресс-служба ведомства.
25 сентября, 14:58
Синели губы, закатывал глаза: в Каменске ребенку не оказали медпомощь на выходных
23 сентября, 10:40
Мать умершего в больнице Ростова кларнетиста рассказала о противоречиях в деле
13 сентября, 09:28
Один в тяжелом состоянии: двух школьников сбили машины в Ростовской области
Двое детей попали под колеса авто в городе Морозовске, сообщает УГИБДД по Ростовской области.
11 сентября, 07:08
В Ростове-на-Дону врачи вскрыли ребенку желудок, доставая магнитные шарики
10 сентября, 07:23
Редкую болезнь нашли в Ростове у ребенка, которого тошнило и рвало три года
4 сентября, 18:22

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика