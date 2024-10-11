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2024
На трассе М-4 «Дон» под Ростовом парализовало движение на восемь километров
В Ростовской области образовалась огромная пробка на федеральной трассе М-4 «Дон», информация об этом указана на платформе «Яндекс.Карты».
11 октября, 09:41
Россиянам рассказали, как человеческий мозг воспринимает и отслеживает время
Ученные продемонстрировали, как люди чувствуют время. Мозговая активность меняется в зависимости от деятельности человека, сообщает «Новая Хакасия».
23 июля, 10:41
«Рыбное полнолуние» можно увидеть в Ростовской области
Жители Ростовской области станут свидетелями удивительного астрономического явления — «Розового полнолуния», сообщает московский планетарий.
23 апреля, 15:12
Сотни домов на СЖМ в Ростове осталась без воды из-за прорыва водопровода
24 февраля, 08:21
2023
Парковку машин запретят на очередной улице в Ростове-на-Дону
31 октября 2023, 07:28
Стала известна причина выхода в космос космонавта из Ростовской области
Космонавт из Ростовской области Николай Чуб, находящийся на МКС, выйдет в открытый космос, говорится в Telegram-канале Роскосмоса.
25 октября 2023, 08:37
Эксперт рассказал, как отвлечь ребенка от гаджетов
23 октября 2023, 11:27
Эксперт рассказал, почему в Краснодаре люди оказываются на улице и как им помогать
30 августа 2023, 10:49

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