Время в пути

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В Ростовской области жители считают воробьев и часами стоят в пробках на М-4 «Дон»
2 марта, 15:52
Февраль
Строительство скоростной магистрали через Ростов в Москву стало дороже в 1,6 раза
24 февраля, 17:23
Затор на М-4 в Ростовской области растянулся на 22 километра с утра 16 февраля
В Ростовской области трасса М-4 «Дон» стоит в 22-километровой пробке, сведения об этом появились на сервисе «Яндекс. Карты».
16 февраля, 08:37
Сентябрь 2023
Общественница объяснила, как бороться с жуткими пробками в Краснодаре
4 сентября 2023, 07:37

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