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Вспышка

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Северное сияние могут увидеть жители Ростовской области 5 и 6 октября
3 октября, 11:00
Жителей Ростова разбудили яркие вспышки и грохот на Западном
Жители в Ростове-на-Дону заметили минимум три яркие вспышки, после которых было слышно раскат грома и мигнул свет в домах, сообщают местные паблики.
16 июня, 20:27
Четыре вспышки на Солнце спровоцировали нарушение радиосвязи в Ростовской области
10 июня ученые зафиксировали три средние и одну мощную вспышку на поверхности Солнца. Выброс энергии спровоцировал нарушения коротковолновой радиосвязи, сообщает ТАСС.
10 июня, 13:10
«Я думал, за мной прилетели!»: яркая вспышка из космоса испугала жителей Ростова
1 мая, 06:00
Ученые рассказали о влиянии вспышек на Солнце на жителей Ростовской области
9 марта, 12:12
Новый очаг африканской чумы свиней обнаружили в Ростовской области
9 марта, 11:23
Астрономы рассказали, как вспышка на Солнце повлияет на жителей Ростовской области
10 февраля, 17:13
2023
Ростовчан предупредили о сильнейшей вспышке на Солнце
15 декабря 2023, 05:06
Роспотребнадзор призвал дончан реже посещать общественные места из-за вспышки ОРВИ
13 ноября 2023, 17:57
Стало известно о вспышке кори в детском отделении больницы №20 в Ростове-на-Дону
30 июля 2023, 10:30

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