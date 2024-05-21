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Май
Логвиненко сделал заявление после штурма наримановцами рухнувшего дома в Ростове
21 мая, 04:51
Жители дома на Нариманова в Ростове собрались для разговора, но пошли на штурм
20 мая, 16:13
Март
Глава дептранспорта Ростова Шкабарня сорвал встречу с жителями и получил выговор
21 марта, 18:35
Октябрь 2023
В Сети опубликовали кадры визита Владимира Путина в Ростов-на-Дону
В Интернете появились фотографии визита президента России Владимира Путина в Ростов-на-Дону, снимки опубликованы на сайте Кремля.
20 октября 2023, 06:15
Сентябрь 2023
Бузову носили на руках после приезда в Ростов-на-Дону
20 сентября 2023, 16:20
Август 2023
Политолог Гусий рассказал, что могут обсуждать Эрдоган и Путин на встрече в Сочи
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен в сентябре посетить Сочи для переговоров с Владимиром Путиным. Краснодарский политолог Андрей Гусий рассказал, что будут обсуждать два руководителя.
31 августа 2023, 06:53
Июль 2023
Стало известно о трехчасовой встрече Путина с Пригожиным после мятежа в Ростове
Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, пишут СМИ со ссылкой на слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
10 июля 2023, 11:06
Президент Владимир Путин заявил, что у него нет сомнений в победе РФ
Президент России Владимир Путин сделал заявление о том, что Россия одержит победу и в этом нет никаких сомнений, говорится на сайте Кремля.
4 июля 2023, 14:35

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