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Февраль
Стал известен маршрут автобуса из Ростова в Стамбул
1 февраля, 05:53
Январь
Стало известно, когда прекратятся морозы в Ростовской области
11 января, 05:40
Декабрь 2023
Стало известно, когда начнется резкое похолодание в Ростове-на-Дону
3 декабря 2023, 07:53
Ноябрь 2023
Хорошая погода не наступит: дожди все выходные будут заливать Ростов
24 ноября 2023, 06:23
В Ростове-на-Дону с 14 ноября начнется сезон дождей
11 ноября 2023, 04:57
«Тепла ждать не стоит»: Ростов будет заливать дождями на выходных
10 ноября 2023, 06:12
Октябрь 2023
Выходные удивят жителей Ростова-на-Дону похолоданием
27 октября 2023, 04:47
Сентябрь 2023
Жителей в Ростове-на-Дону предупредили о похолоданиях в начале октября
30 сентября 2023, 04:58
Ветреную и теплую погоду пообещали ростовчанам 24 сентября
23 сентября 2023, 16:56
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 11 и по 17 сентября
9 сентября 2023, 02:14
Июль 2023
Дожди будут заливать Ростовскую область все выходные с 8 июля
В Ростовской области на выходных, 8 и 9 июля, прогнозируют жаркую погоду с дождями, сообщили в Гидрометцентре.
8 июля 2023, 04:48

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