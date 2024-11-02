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Ноябрь
Напитки в банках объемом 0,5 литра пропадут из магазинов в Ростовской области
В Ростовской области перестанут продавать банки с напитками объемом 0,5 литра. Крупнейший производитель отказался от выпуска такой тары.
2 ноября, 06:33
Октябрь
Дея и Кондрат: ЗАГС назвал самые редкие имена детей в Ростовской области
10 октября, 11:35
Сентябрь
Юрист напомнил льготникам Ростова о выборе между бесплатным проездом и выплатой
25 сентября, 13:45
Апрель
Готовый бизнес в Ростове-на-Дону: какой купить и что продают
В Ростове-на-Дону есть большое количество объявлений о продаже бизнеса. Какое дело можно купить, в материале RostovGazeta.
11 апреля, 07:17
Март
Ростовчанам рассказали, какой гараж лучше покупать
12 марта, 17:33
Январь
Кому выгодна оплата покупки по QR-коду в Ростове
11 января, 10:14
Декабрь 2023
В Ростовской области от обедневших дончан начали прятать ценники на яйца
30 декабря 2023, 21:33
«Декатлон» открылся в Ростове-на-Дону под новой вывеской
19 декабря 2023, 13:41

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