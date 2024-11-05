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Выборы

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Ноябрь
Экс-губернатор Ростовской области Василий Голубев может стать сенатором
После поста губернатора Ростовской области Василий Голубев может попасть в Совет Федерации от регионального парламента, сообщают СМИ.
5 ноября, 18:49
Стало известно, когда пройдут выборы губернатора Ростовской области
4 ноября, 13:22
Октябрь
Депутат Оськина в суде оспаривает результаты выборов в Ростовской области
3 октября, 07:42
Сентябрь
Администрацию Таганрога может впервые возглавить женщина
Замглавы администрации Таганрога Светлана Камбулова может возглавить мэрию. Список кандидатов, выбранных на заседании Гордумы, размещен на сайте администрации.
27 сентября, 18:51
«Было назначение»: депутат Бессонов высказался о выборах в Ростовской области
9 сентября, 15:49
Депутат Госдумы Бессонов возмутился, что на выборы не пустили наблюдателей в Ростове
7 сентября, 10:41
«Такого еще не было»: депутат Нерсесян высказался о голосовании в Ростове
7 сентября, 08:52
На выборах в Батайске произошел скандал из-за видеосъемки на избирательном участке
7 сентября, 08:23
Особый порядок видеонаблюдения хотят ввести на выборах на Дону из-за риска провокаций
2 сентября, 16:44
Июль
Эксперты заявили о высокой политустойчивости в России
26 июля, 07:15
Март
Жителя Ростовской области осудили за дебош на избирательном участке
20 марта, 17:10
В Ростовской области женщина пыталась изрисовать помадой списки избирателей
18 марта, 10:00
Владимир Путин побеждает на выборах президента после обработки 50% голосов
По последним данным ЦИК, за Владимира Путина голоса отдали больше 33 миллионов россиян, сообщили в комиссии после обработки 50% бюллетеней.
17 марта, 20:12
Явка на выборах в Ростовской области побила рекорд шестилетней давности
В выборах президента в Ростовской области приняли участие 75% избирателей, рассказали в региональном Избиркоме.
17 марта, 17:23
Явка на выборах в Ростовской области превысила 70%
В Ростовской области более 90% избирателей, выбравших проголосовать онлайн, уже приняли участие в выборах, заявили в Избиркоме.
17 марта, 13:33
Явка на выборы в Ростовской области превысила отметку в 60%
16 марта, 17:55
Губернатор Ростовской области Голубев с женой проголосовали на выборах 16 марта
16 марта, 10:36
В Ростове открыли круглосуточный центр наблюдения за выборами
16 марта, 07:17
ЦИК рассказал, что сделает с испорченными бюллетенями в Ростовской области
16 марта, 06:50
Явка на выборах в Ростовской области превысила 36%
16 марта, 06:26

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