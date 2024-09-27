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Выборы в Ростовской области

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2024
Отдаст соцсети преемнику: Фатеев отказался от гонки за пост сити-менеджера Таганрога
Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев отказался от участия в новых выборах, об этом он написал в своём Telegram-канале.
27 сентября 2024, 11:02
Депутат от Ростовской области стала вице-спикером Госдумы
Парламентария от Ростовской области Викторию Абрамченко утвердили на должность вице-спикера Госдумы РФ, сообщается на портале правовых документов.
17 сентября 2024, 13:28
Пожелавший уйти на СВО глава района в Ростовской области получил 3 года колонии
В Цимлянском районном суде Ростовской области огласили приговор бывшему главе администрации Владимиру Светличному, сообщает Объединенная пресс-служба региональных судов.
28 июня 2024, 08:38
Жителя Ростовской области осудили за дебош на избирательном участке
20 марта 2024, 17:10
Явка на выборах в Ростовской области побила рекорд шестилетней давности
В выборах президента в Ростовской области приняли участие 75% избирателей, рассказали в региональном Избиркоме.
17 марта 2024, 17:23
Итоги недели: в Ростовской области отбивали атаки БПЛА и выбирали президента
17 марта 2024, 15:15
Явка на выборы в Ростовской области превысила отметку в 60%
16 марта 2024, 17:55
ЦИК рассказал, что сделает с испорченными бюллетенями в Ростовской области
16 марта 2024, 06:50
Явка на выборы в России превысила 25% в первый день голосования
К 18.00 мск 15 марта явка на выборах президента России составила больше 25%, сообщается на сайте ЦИК.
15 марта 2024, 15:47
До 5 лет грозит жителю Ростовской области за вылитую в урну краску на выборах
В Ростовской области задержали местного жителя, испортившего урну с бюллетенями, рассказали в МВД.
15 марта 2024, 13:34
Групповые чаты проверят в Ростовской области из-за выборов президента
28 февраля 2024, 16:45
Стало известно, сколько жителей Ростовской области будут избирать президента
22 января 2024, 17:14
2023
На выборах президента в Ростовской области разрешили электронное голосование
20 декабря 2023, 17:51
Суд рассмотрит дело об отмене итогов выборов в Заксобрание Ростовской области
26 ноября 2023, 08:06
Менее трети избирателей Ростовской области пришли голосовать в первые два дня выборов
В Ростовской области менее трети избирателей посетили избирательные участки в первые два дня голосования, об этом сообщили в пресс-службе донского Избиркома.
10 сентября 2023, 08:09
В Ростовской области разбираются в массовой гибели птиц и несоответствиях на выборах
9 сентября 2023, 17:03
Члена ТИК на избирательном участке в Ростове ударили дверью машины
9 сентября 2023, 05:00
Власти рассказали, чем займут школьников в дни выборов в Ростовской области
6 сентября 2023, 16:03
В Ростове открылся участок для голосования на выборах президента Узбекистана
В генеральном консульстве Узбекистана в Ростове открылся участок для голосования на выборах президента страны, сообщил МИД республики.
9 июля 2023, 09:29
Выборы в Ростовской области в этом году будут трехдневными
14 июня 2023, 15:53

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