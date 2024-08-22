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Выделенные полосы

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Август
В Ростове-на-Дону появятся две выделенные полосы для автобусов
22 августа, 10:47
Май
В Ростове предложили увеличить до 10 тыс штрафы за выезд на полосу для автобусов
За выезд на полосу общественного транспорта в Ростове хотят наказывать штрафами до 10 тысяч рублей, сообщили в городской управе.
24 мая, 07:35
Сентябрь 2023
Общественница объяснила, как бороться с жуткими пробками в Краснодаре
4 сентября 2023, 07:37

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