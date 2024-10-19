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Выездной матч

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2024
Карпин объяснил свое недовольное лицо после ничьей «Ростова» с «Пари НН»
19 октября, 15:38
На товарищеском мачте «Ростова» и «Краснодара» произошла потасовка
7 июля, 14:43
2023
ФК «Ростов» проиграл «Крыльям Советов» с разгромным счетом 1:5
Футбольный клуб «Ростов» в выездном матче проиграл «Крыльям Советов», со счётом 1:5, сообщается на странице клуба.
6 августа 2023, 05:44

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