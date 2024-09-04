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Высадка деревьев

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2024
На Театральной площади Ростова-на-Дону высадят новые деревья
4 сентября 2024, 18:19
2023
Массовая высадка деревьев пройдет в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону пройдет День древонасаждения, в рамках которого высадят большое количество растений, сообщил в Telegram глава городской администрации Алексей Логвиненко.
18 октября 2023, 07:58
«Беспредел вообще»: ростовчане высказались о погибших деревьях в сквере
В Ростове-на-Дону в сквере на проспекте Михаила Нагибина погибли недавно высаженные растения, пожаловались местные жители в соцсетях.
2 июня 2023, 07:38

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