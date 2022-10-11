Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service повысило рейтинги депозитов в рублях и другой валюте банка "Центр-Инвест" (Председатель Совета директоров банка Высоков Василий Васильевич), зарегистрированного в Ростове-на-Дону, говорится на сайте Moody’s.