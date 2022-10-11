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Высоков Василий Васильевич

Вид деятельности: Бизнес

Дата/Место рождения: 1955, г. Ростов-на-Дону

Образование: Ростовский-на-Дону институт народного хозяйства (РИНХ), Новосибирский государственный университет.

Семейное положение: Женат

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Резюме

Председатель Совета Директоров ОАО КБ «Центр-инвест»

Биография

1991 - 1997

Директор Центра экономического содействия переходу к рынку при администрации Ростовской области

1992 - 2002

Заместитель председателя Совета директоров ОАО КБ «Центр-инвест».

1997 - 1998

Генеральный директор Федерального фонда поддержки малого предпринимательства.

2002 - По настоящее время

Председатель Совета Директоров ОАО КБ «Центр-инвест».

Медиапортрет

Медиапортрет

Банк «Центр-инвест» вручил миллионную банковскую карту. Юбилейному клиенту ее вручил лично Председатель Совета директоров банка «Центр-инвест», профессор, д.э.н. Василий Васильевич Высоков.

Некоммерческие организации в Ростовской области перешли на новый уровень развития, рассказал председатель комиссии общественной палаты Ростовской области по развитию экономики, предпринимательства и инновациям Василий Высоков.

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service повысило рейтинги депозитов в рублях и другой валюте банка "Центр-Инвест" (Председатель Совета директоров банка Высоков Василий Васильевич), зарегистрированного в Ростове-на-Дону, говорится на сайте Moody’s.

Материалы СМИ

НКО ушли от побирательства к предпринимательству в Ростове

Некоммерческие организации (НКО) в Ростовской области перешли на новый уровень развития, рассказал председатель комиссии общественной палаты Ростовской области по развитию экономики, предпринимательства и инновациям Василий Высоков.

Банк «Центр-инвест» выпустил миллионную карту

Банк «Центр-инвест» выпустил миллионную карту

Moody’s повысило рейтинг ростовского банка "Центр-инвест"

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service повысило рейтинги депозитов в рублях и другой валюте банка "Центр-Инвест", зарегистрированного в Ростове-на-Дону, говорится на сайте Moody’s.

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