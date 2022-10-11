Вид деятельности: Бизнес
Дата/Место рождения: 1955, г. Ростов-на-Дону
Образование: Ростовский-на-Дону институт народного хозяйства (РИНХ), Новосибирский государственный университет.
Семейное положение: Женат
Председатель Совета Директоров ОАО КБ «Центр-инвест»
Директор Центра экономического содействия переходу к рынку при администрации Ростовской области
Заместитель председателя Совета директоров ОАО КБ «Центр-инвест».
Генеральный директор Федерального фонда поддержки малого предпринимательства.
Председатель Совета Директоров ОАО КБ «Центр-инвест».
Банк «Центр-инвест» вручил миллионную банковскую карту. Юбилейному клиенту ее вручил лично Председатель Совета директоров банка «Центр-инвест», профессор, д.э.н. Василий Васильевич Высоков.
Некоммерческие организации в Ростовской области перешли на новый уровень развития, рассказал председатель комиссии общественной палаты Ростовской области по развитию экономики, предпринимательства и инновациям Василий Высоков.
Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service повысило рейтинги депозитов в рублях и другой валюте банка "Центр-Инвест" (Председатель Совета директоров банка Высоков Василий Васильевич), зарегистрированного в Ростове-на-Дону, говорится на сайте Moody’s.
Некоммерческие организации (НКО) в Ростовской области перешли на новый уровень развития, рассказал председатель комиссии общественной палаты Ростовской области по развитию экономики, предпринимательства и инновациям Василий Высоков.
Банк «Центр-инвест» выпустил миллионную карту
Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service повысило рейтинги депозитов в рублях и другой валюте банка "Центр-Инвест", зарегистрированного в Ростове-на-Дону, говорится на сайте Moody’s.